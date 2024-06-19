Каким будет ребенок, когда вырастет? Результаты исследований в Данидине

Исследователи из Данидина решили наблюдать за жизнью 1000 детей, родившихся в 1972 году. Сейчас «подопытным» уже за 50 лет, но за их жизнью по-прежнему наблюдают. Исследователи уже успели сделать некоторые выводы о том, что же оказывает большее влияние на человека — его наследственность или окружение.