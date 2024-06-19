Каким будет ребенок, когда вырастет? Результаты исследований в Данидине

Posted 19 июня, 08:35
Published 19 июня, 08:35
Modified 10 сентября, 02:33
Updated 10 сентября, 02:33
Исследователи из Данидина решили наблюдать за жизнью 1000 детей, родившихся в 1972 году. Сейчас «подопытным» уже за 50 лет, но за их жизнью по-прежнему наблюдают. Исследователи уже успели сделать некоторые выводы о том, что же оказывает большее влияние на человека — его наследственность или окружение.
Уже к трем годам у каждого малыша есть определенный тип личности, заложенный природой. Человек растет и развивается, но этот фундамент характера остается с ним навсегда, оказывая влияние на все последующие поступки и решения.
Среди этих пяти личностных типов можно назвать три более благополучных и два «проблемных».
Рассмотрим их подробнее:
Вместе с тем исследователи отмечают, что далеко не все в жизни человека зависит от его типа характера. Под действием окружающих обстоятельств, в том числе и воспитания, негативные черты могут сгладиться и не принести проблем во взрослой жизни.
Поэтому в первую очередь важно учить ребенка самоконтролю — он должен понять важность правильного питания, полноценного сна и спортивных занятий. Тем более, исследователи из Данидина заметили, что дети, бесконтрольно просиживавшие часами у телевизора, выросли менее успешными, чем их сверстники.
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