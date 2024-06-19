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Posted 19 июня, 08:35

Published 19 июня, 08:35

Modified 10 сентября, 02:33

Updated 10 сентября, 02:33

Каким будет ребенок, когда вырастет? Результаты исследований в Данидине

Каким будет ребенок, когда вырастет? Результаты исследований в Данидине

19 июня 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Каким будет ребенок, когда вырастет? Результаты исследований в Данидине
Что же больше влияет на характер ребенка: генетика или окружающая среда? Эксперимент, начатый в Данидине (Новая Зеландия) еще в 1972 году, приоткрывает завесу тайны, которая беспокоит многих родителей.

Исследователи из Данидина решили наблюдать за жизнью 1000 детей, родившихся в 1972 году. Сейчас «подопытным» уже за 50 лет, но за их жизнью по-прежнему наблюдают. Исследователи уже успели сделать некоторые выводы о том, что же оказывает большее влияние на человека — его наследственность или окружение.

Уже к трем годам у каждого малыша есть определенный тип личности, заложенный природой. Человек растет и развивается, но этот фундамент характера остается с ним навсегда, оказывая влияние на все последующие поступки и решения.

Уже к трем годам у каждого малыша есть определенный тип личности, заложенный природойУже к трем годам у каждого малыша есть определенный тип личности, заложенный природой
Уже к трем годам у каждого малыша есть определенный тип личности, заложенный природой. Фото: Изображение Midjourney

Среди этих пяти личностных типов можно назвать три более благополучных и два «проблемных».

Рассмотрим их подробнее:

  1. Уверенный. Дети, а впоследствии и взрослые с этим типом личности отлично конкурируют с другими, предприимчивы, активны. Даже если такой человек замкнут, он умеет завоевать авторитет у окружающих.
  2. Сдержанный. Люди такого типа не столь активны, они часто остаются в тени лидеров, однако имеют достаточно сил, чтобы уверенно двигаться вперед.
  3. Адаптирующийся. Этот тип позволяет своим обладателям удачно подстраиваться под обстоятельства, уметь и вести, и быть ведомыми.
  4. Подавленный. Люди этого типа тревожны, им сложно браться за новые дела и отстаивать свою позицию. Из-за этого даже самые талантливые из них не могут реализовать себя.
  5. Бесконтрольный. Это люди, которым трудно взять себя в руки. Они вспыльчивы, порывисты, идут на поводу у собственных желаний. Отсутствие самоконтроля серьезно усложняет жизнь таких личностей, а вместе с ними и окружающих.

Вместе с тем исследователи отмечают, что далеко не все в жизни человека зависит от его типа характера. Под действием окружающих обстоятельств, в том числе и воспитания, негативные черты могут сгладиться и не принести проблем во взрослой жизни.

Иследователи отмечают, что далеко не все в жизни человека зависит от его типа характераИследователи отмечают, что далеко не все в жизни человека зависит от его типа характера
Иследователи отмечают, что далеко не все в жизни человека зависит от его типа характера. Фото: Изображение Midjourney

Поэтому в первую очередь важно учить ребенка самоконтролю — он должен понять важность правильного питания, полноценного сна и спортивных занятий. Тем более, исследователи из Данидина заметили, что дети, бесконтрольно просиживавшие часами у телевизора, выросли менее успешными, чем их сверстники.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дети#Семья#Исследование#Все материалы авторов
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