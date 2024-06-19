51-летняя София Вергара поделилась страхами после съемки эротической сцены

Posted 18 июня, 21:13
Published 18 июня, 21:13
Modified 10 сентября, 02:09
Updated 10 сентября, 02:09
51-летняя актриса, которая недавно позировала обнаженной для продвижения своей продукции, поделилась: съемки эротической сцены буквально не давали ей спать по ночам, так как она переживала, что будет выглядеть «ужасно».
«Мне 50! В том смысле, что, если бы мне было 30, я бы так не переживала. Полагаю, я испытывала волнение по поводу того, что буду выглядеть ужасно», — отметила она, рассказывая о съемках сцены в спальне с актером Альберто Геррой, он сыграл супруга Гризельды Дарио Сепульведу.
«Я тогда подумала: куда направлена камера? На целлюлит? Видно ли его? Похоже, я тщеславна», — призналась актриса, добавив, что именно это ее больше всего и беспокоило.
«Я не предполагала, что когда-либо буду сниматься в эротических сценах», — рассказала актриса в Лос-Анджелесе, отвечая на вопросы журналистов.
В течение 11 сезонов «Американской семейки» актриса утверждала: «С Джеем я ничего не делала». Она говорила о герое, которого сыграл 78-летний Эд О’Нил. Впрочем, сама София Вергара осталась довольна результатом.
«Вышло хорошо. Там действительно темно, и Энди (Андрес Баиз), режиссер, очень артистичен, он заставил меня чувствовать себя очень комфортно», — отметила актриса.
Ежедневно Вергара по три часа проводила в кресле у гримера, чтобы ей сделали протезирование для изменения внешности. Однако попытки сделать внешний вид более искренним обернулись для нее неприятными последствиями. Так, она решила изменить свою осанку, сгорбившись, чтобы сыграть Гризельду, после того как увидела, как ходит ее тетя.
«Спустя три месяца я проснулась однажды утром и не смогла пойти на работу», — рассказала она. «У меня грыжа межпозвоночного диска. В 51 год ты не можешь просто ходить и держать свое тело в таком положении по 16 часов в день».
Чтобы дойти до конца съемок, номинантке на премию «Эмми» врач делал уколы от боли. Тем не менее актрисе настолько понравился этот опыт и возможность поработать с колумбийским режиссером, что она сказала, что сделает это снова, но, конечно, с некоторыми изменениями.
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