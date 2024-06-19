51-летняя София Вергара поделилась страхами после съемки эротической сцены

«Мне 50! В том смысле, что, если бы мне было 30, я бы так не переживала. Полагаю, я испытывала волнение по поводу того, что буду выглядеть ужасно», — отметила она, рассказывая о съемках сцены в спальне с актером Альберто Геррой, он сыграл супруга Гризельды Дарио Сепульведу.