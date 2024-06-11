Дженнифер Лопес надела мешковатые джинсы — вот как выглядит тренд

Кстати, это уже не первый выход Лопес в широких джинсах — судя по всему, звезда облюбовала новый стиль, который ей пришелся по душе. Так, еще в марте Дженнифер и ее супруг Бен Аффлек посетили матч с участием баскетбольной команды «Никс» — там ее заметили в широких голубых джинсах, светлом твидовом жакете и культовых ботинках, украшенных кристаллами. Конечно, она надела и свои фирменные солнечные очки, и множество бриллиантовых побрякушек, а почему бы и нет?