Дженнифер Лопес надела мешковатые джинсы — вот как выглядит тренд

Posted 11 июня, 12:15
Published 11 июня, 12:15
Modified 10 сентября, 02:06
Updated 10 сентября, 02:06
На прошлой неделе папарацци подловили Дженнифер Лопес прогуливающейся по Парижу в джинсах очень свободного кроя в сочетании с базовой белой футболкой. Звезда выглядела так, словно сбежала со съемочной площадки фильма эпохи 90-х годов. Мешковатые джинсы звезда завязала на талии обычным белым шнурком. Конечно, звездный образ не обошелся без аксессуаров!
Джей Ло, следуя своей обычной манере, надела большие солнцезащитные очки, серьги-кольца и еще множество украшений. В качестве обуви звезда предпочла белоснежные ботинки в тон футболке.
Кстати, это уже не первый выход Лопес в широких джинсах — судя по всему, звезда облюбовала новый стиль, который ей пришелся по душе. Так, еще в марте Дженнифер и ее супруг Бен Аффлек посетили матч с участием баскетбольной команды «Никс» — там ее заметили в широких голубых джинсах, светлом твидовом жакете и культовых ботинках, украшенных кристаллами. Конечно, она надела и свои фирменные солнечные очки, и множество бриллиантовых побрякушек, а почему бы и нет?
Также появилась в Нью-Йорке в супершироких джинсах от культового премиум-бренда Acne. Певица дополнила джинсы светлым свитером с высоким воротом, потрясающей сумкой Birkin и ботильонами на шнуровке.
Если вы хотите воссоздать образ Дженнифер Лопес, постарайтесь найти тот самый правильный фасон мешковатых джинс, который сделает ваш аутфит трендовым. Это могут быть джинсы-бойфренды средней посадки, бэгги-джинсы, которые имеют несколько присборенную талию или джинсы-слоучи, слегка зауженные к низу. Сочетайте их с базовыми футболками, классическими белыми рубашками, кроп-топами или лонгсливами.
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