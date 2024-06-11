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Posted 11 июня, 12:15

Published 11 июня, 12:15

Modified 10 сентября, 02:06

Updated 10 сентября, 02:06

Дженнифер Лопес надела мешковатые джинсы — вот как выглядит тренд

11 июня 2024, 12:15
Икона стиля Дженнифер Лопес блистает не только на красных дорожках в элегантных платьях, не чужд ей и кэжуал-стиль. На днях поп-дива вышла на прогулку в мешковатых джинсах, подпоясанных шнурками, и эта вещь тут же стала трендом.

На прошлой неделе папарацци подловили Дженнифер Лопес прогуливающейся по Парижу в джинсах очень свободного кроя в сочетании с базовой белой футболкой. Звезда выглядела так, словно сбежала со съемочной площадки фильма эпохи 90-х годов. Мешковатые джинсы звезда завязала на талии обычным белым шнурком. Конечно, звездный образ не обошелся без аксессуаров!

Джей Ло, следуя своей обычной манере, надела большие солнцезащитные очки, серьги-кольца и еще множество украшений. В качестве обуви звезда предпочла белоснежные ботинки в тон футболке.

Действительно ли в моде мешковатые джинсы?

Кстати, это уже не первый выход Лопес в широких джинсах — судя по всему, звезда облюбовала новый стиль, который ей пришелся по душе. Так, еще в марте Дженнифер и ее супруг Бен Аффлек посетили матч с участием баскетбольной команды «Никс» — там ее заметили в широких голубых джинсах, светлом твидовом жакете и культовых ботинках, украшенных кристаллами. Конечно, она надела и свои фирменные солнечные очки, и множество бриллиантовых побрякушек, а почему бы и нет?

Также появилась в Нью-Йорке в супершироких джинсах от культового премиум-бренда Acne. Певица дополнила джинсы светлым свитером с высоким воротом, потрясающей сумкой Birkin и ботильонами на шнуровке.

Как воспроизвести стиль Джей Ло?

Если вы хотите воссоздать образ Дженнифер Лопес, постарайтесь найти тот самый правильный фасон мешковатых джинс, который сделает ваш аутфит трендовым. Это могут быть джинсы-бойфренды средней посадки, бэгги-джинсы, которые имеют несколько присборенную талию или джинсы-слоучи, слегка зауженные к низу. Сочетайте их с базовыми футболками, классическими белыми рубашками, кроп-топами или лонгсливами.

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