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Posted 11 июня, 11:37

Published 11 июня, 11:37

Modified 10 сентября, 02:06

Updated 10 сентября, 02:06

«Здоровье пошатнулось»: Алла Пугачева страдает из-за жары на Кипре

11 июня 2024, 11:37
СМИ пишут о том, что Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем на жарком Кипре. Судя по всему, климат этой средиземноморской страны Примадонне не подошел, и теперь ей снова нужно переезжать.

Куда на этот раз?

«На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита „Арлекино“ резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Поговаривают, что 75-летняя Алла Борисовна вынуждена оставить пентхаус в Лимассоле — в ее планах перебраться в более прохладную Юрмалу. Муж и дети, конечно же, последуют за ней.

Напомним, на Кипр артистка с семьей переехала из Израиля, как только там начался новый виток военного конфликта с Палестиной. Решив не подвергать себя риску, звездная чета забрала детей и перебралась в Лимассол — там у семьи давно имелось в собственное жилье.

Однако погодные условия на Средиземноморье супруги не учли, поэтому теперь вынуждены двигаться в Прибалтику — Алла Пугачева давно отдыхает на берегу Балтики и отлично там себя чувствует. Семья обычно останавливается на вилле «Марта» — за ее аренду супруг артистки платит почти 15 миллионов рублей в месяц. Однако прошлым летом роскошный особняк был продан. Его купил американский миллионер Александр Шусторович. Предоставит ли он виллу Примадонне на правах аренды, пока неизвестно.

Светская жизнь за границей

Напомним, что в Юрмале живет близкая подруга Аллы Борисовны — Лайма Вайкуле. Латвийская певица также выступает против российской политики и часто критически высказывается о стране, в которой долгое время была популярна и востребована. Известно, что Лайма и Алла являются частыми гостьями на концертах и тусовках, которые дают за рубежом уехавшие из России знаменитости.

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