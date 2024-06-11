«Здоровье пошатнулось»: Алла Пугачева страдает из-за жары на Кипре

Однако погодные условия на Средиземноморье супруги не учли, поэтому теперь вынуждены двигаться в Прибалтику — Алла Пугачева давно отдыхает на берегу Балтики и отлично там себя чувствует. Семья обычно останавливается на вилле «Марта» — за ее аренду супруг артистки платит почти 15 миллионов рублей в месяц. Однако прошлым летом роскошный особняк был продан. Его купил американский миллионер Александр Шусторович. Предоставит ли он виллу Примадонне на правах аренды, пока неизвестно.