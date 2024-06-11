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Posted 11 июня, 13:45

Published 11 июня, 13:45

Modified 10 сентября, 02:07

Updated 10 сентября, 02:07

Летиция Каста появилась на модном показе в идеальном платье черного цвета (видео)

11 июня 2024, 13:45
Модель Летиция Каста посетила модный показ бренда Jacquemus, который представил новую коллекцию La Casa.

Как пишет peopletalk.ru, модный показ посетили многие звезды, в том числе Тина Кунаки, Дуа Липа, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие. Модель Летиция Каста, которой исполнилось сорок шесть лет, появилась на шоу в идеальном черном платье, которое выполнено в минималистичном стиле, но с акцентом на декольте. Собственно, лаконичным был весь образ модели, которая решила не смещать акцент со своего наряда, поэтому из украшений использовала только небольшие серьги из золота.

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#Светлана Павлова#Видео#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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