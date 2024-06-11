Летиция Каста появилась на модном показе в идеальном платье черного цвета (видео)

Posted 11 июня, 13:45
Published 11 июня, 13:45
Modified 10 сентября, 02:07
Updated 10 сентября, 02:07
Как пишет peopletalk.ru, модный показ посетили многие звезды, в том числе Тина Кунаки, Дуа Липа, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие. Модель Летиция Каста, которой исполнилось сорок шесть лет, появилась на шоу в идеальном черном платье, которое выполнено в минималистичном стиле, но с акцентом на декольте. Собственно, лаконичным был весь образ модели, которая решила не смещать акцент со своего наряда, поэтому из украшений использовала только небольшие серьги из золота.
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