Пять причин побывать в Казахстане

Posted 18 июня, 20:44
Published 18 июня, 20:44
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
На самом деле причин провести отпуск в Казахстане очень много, и там есть что посмотреть и чем заняться. По опыту своего путешествия я составила программу-минимум для туриста.
Казахстан — горная страна, и на этапе планирования путешествия стоит включить в программу посещение местных водопадов и рек. Можно отправиться в непродолжительный поход в горы, чтобы увидеть их во всей красе, попробовать взойти на один из пиков. Маршруты такого плана достаточно комфортны даже для новичков, не имеющих серьезной подготовки.
Путешествие в Казахстан — это обязательное посещение Алматы, живописного, уютного и зеленого города, бывшей столицы государства. Несмотря на то, что столица Казахстана теперь находится в другом месте, жизнь в Алматы по-прежнему остается динамичной.
Город очаровывает своим неповторимым и аутентичным обликом: в Алматы современные бизнес-центры соседствуют с небольшими пятиэтажными домами, а широкие проспекты — с уютными зелеными скверами.
Одна из главных достопримечательностей Казахстана — каток «Медео», который находится высоко в горах. Его построили еще в период СССР, однако затем реконструировали, и сегодня «Медео» представляет собой современный, прекрасно оборудованный спортивный комплекс.
Кататься на коньках на катке «Медео» можно круглый год. Добраться до него можно на фуникулере, который поднимет туристов на высоту более чем три тысячи метров. С горы Шымбулак открываются великолепные виды на Алматы, горные вершины. Одеваться на каток нужно тепло, поскольку на вершине горы довольно холодно.
Город Нур-Султан раньше назывался Астана, и это столица Казахстана. Город поражает современной и динамичной архитектурой, обилием футуристических зданий. Многие путешественники сравнивают Нур-Султан с Дубаем, и с ними действительно можно согласиться.
Национальная кухня Казахстана очень необычная, и познакомиться с ней можно, отправившись в путешествие в эту страну и включив в программу посещение местных кафе и ресторанов. Обязательно нужно попробовать такие блюда, как сырне, бесбармак, коктал: их подают буквально везде — как в дорогих ресторанах, так и в уличных кафе. К слову, стоимость блюд путешественников приятно удивит.
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