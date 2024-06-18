Пять причин побывать в Казахстане

Национальная кухня Казахстана очень необычная, и познакомиться с ней можно, отправившись в путешествие в эту страну и включив в программу посещение местных кафе и ресторанов. Обязательно нужно попробовать такие блюда, как сырне, бесбармак, коктал: их подают буквально везде — как в дорогих ресторанах, так и в уличных кафе. К слову, стоимость блюд путешественников приятно удивит.