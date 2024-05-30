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Posted 30 мая, 11:15

Published 30 мая, 11:15

Modified 10 сентября, 01:21

Updated 10 сентября, 01:21

Баджао: народ с Филиппин, который живёт под водой по пять часов в день

Баджао: народ с Филиппин, который проводит под водой по пять часов в день (видео)

30 мая 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Баджао: народ с Филиппин, который живёт под водой по пять часов в день
На одном из удалённых островов Филиппин живёт уникальное племя Баджао, члены которого адаптировались к жизни в море. За века они развили невероятные навыки погружения на большие глубины, которые позволяют им охотиться на рыбу на дне океана с результатами, близкими к рекордным.

Жизнь на воде

Баджао, которых также называют морскими кочевниками, проживают в основном на острове Тави-Тави, где находится одна из крупнейших их общин. Они известны своими невероятными способностями к апноэ — задержке дыхания под водой. Представители племени могут оставаться под водой до десяти минут, что позволяет им нырять на значительные глубины в поисках рыбы и других морских обитателей. В течение дня они могут проводить под водой до 5 часов в день.

Генетическая адаптация

Научные исследования показывают, что у Баджао произошли генетические изменения, которые способствовали их уникальным навыкам выживания в воде. Увеличенная селезенка позволяет хранить больше кислорода в крови во время погружений. Это уникальное адаптивное качество помогает им оставаться под водой дольше, чем большинству людей.

Культура и образ жизни

Жизнь Баджао тесно связана с морем. Их дома часто строятся на сваях прямо над водой, и они с детства учатся плавать, нырять и ловить рыбу. Для них море — это не только источник пропитания, но и важная часть культурной и духовной жизни. Баджао важно единство семьи и общины, а также гармония с окружающей средой.

Однако жизнь племени не лишена проблем. Изменение климата, загрязнение океанов и сокращение рыбных запасов отражаются на жизни общины. Справиться с трудностями, сохранить традиции и адаптироваться к современным условиям морскими кочевникам всё чаще помогают благотворительные организации.

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