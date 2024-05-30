Баджао: народ с Филиппин, который проводит под водой по пять часов в день (видео)

Баджао, которых также называют морскими кочевниками, проживают в основном на острове Тави-Тави, где находится одна из крупнейших их общин. Они известны своими невероятными способностями к апноэ — задержке дыхания под водой. Представители племени могут оставаться под водой до десяти минут, что позволяет им нырять на значительные глубины в поисках рыбы и других морских обитателей. В течение дня они могут проводить под водой до 5 часов в день.