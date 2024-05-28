Хвостатый рейс: авиакомпания для собак совершила первый полет

Самолеты вмещают до 18 человек-пассажиров, но BARK ограничила это число до 10, чтобы освободить больше места для игр собак. Были опасения, что они будут плохо себя вести, несмотря на все принятые меры предосторожности. Однако во время испытательных полетов хвостатые путешественники не стали неуправляемыми. Они были спокойны как удавы, что удивило людей, участвовавших в экспериментальных полетах.