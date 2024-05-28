Хвостатый рейс: авиакомпания для собак совершила первый полет

Posted 28 мая, 09:41
Published 28 мая, 09:41
Modified 9 сентября, 23:51
Updated 9 сентября, 23:51
В BARK Air основное внимание уделяется собакам. В авиакомпании намерены обеспечить животным первоклассное обслуживание на каждом этапе процесса от бронирования до прибытия. Генеральный директор и соучредитель авиакомпании Мэтт Микер признался, что работал над этой идеей более десяти лет.
Мэтт вдохновился своим покойным датским догом Хьюго и хотел помочь другим владельцам домашних животных, которые вынуждены оставлять питомцев в грузовом отсеке.
BARK Air не владеет самолетами, а берет их в аренду, поэтому билет в один конец обходится в солидную сумму. В частности, перелет одного человека и собаки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес стоит 6000 долларов и 8000 долларов из Нью-Йорка в Лондон. Микер надеется, что по мере реализации идеи расходы можно будет снизить.
Самолеты вмещают до 18 человек-пассажиров, но BARK ограничила это число до 10, чтобы освободить больше места для игр собак. Были опасения, что они будут плохо себя вести, несмотря на все принятые меры предосторожности. Однако во время испытательных полетов хвостатые путешественники не стали неуправляемыми. Они были спокойны как удавы, что удивило людей, участвовавших в экспериментальных полетах.
Компания BARK получила исключительно положительный отклик. Теперь организаторы собачьих перелетов получают массу запросов на добавление дополнительных направлений.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14