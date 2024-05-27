Три корабельных кота, о которых слагали легенды

Posted 27 мая, 15:16
Published 27 мая, 15:16
Modified 9 сентября, 23:49
Updated 9 сентября, 23:49
Весной 1941 года немецкий корабль «Бисмарк» был потоплен, и из 2200 находившихся на борту людей только 116 выжили. Непосредственно после этого эсминец «Казак» прибыл на место происшествия и его экипаж заметил кота, сидящего на обломках. Советские воины подобрали его и назвали Оскаром, пишет marieclaire.ru.
В октябре того же года «Казак» был атакован немецкой подлодкой. Большинство моряков погибло. Но удивительным образом Оскар снова выжил. После этого его прозвали Непотопляемым Сэмом.
Животное было спасено экипажем авианосца «Арк Ройял», однако в ноябре этот корабль также был торпедирован и затонул. Непотопляемый Сэм снова выжил.
Итак, за полгода он чудом избежал смерти три раза. Морякам показалось, что этому коту больше не стоит испытывать судьбу. Он какое-то время «работал» в канцелярии гибралтарского генерал-губернатора, а потом был отправлен в Белфаст, где прожил до конца военных действий.
Ещё одна корабельная кошка по имени Миссис Чиппи плавала на корабле под названием «Стойкость». В 1914–1917 годах исследователь Эрнест Шеклтон организовал трансантарктическую экспедицию на этом судне. В рейс поплыла и корабельная кошка, которая умела ходить по балкам даже в сильнейшие штормы. Она принадлежала плотнику Гарри Макнишу. Её назвали Миссис Чиппи из-за того, что она всегда следовал за хозяином, как супруга. Через месяц с начала рейса Гарри Макниш увидел, что его кошка на самом деле является котом.
Корабль застрял во льдах. Сэр Шеклтон решил, что корабельные животные не выживут в таких условиях. Кошку застрелили в конце октября 1915 года вместе с несколькими щенками. Гарри не смог простить Шеклтону смерть любимого питомца. На месте захоронения безутешного хозяина спустя несколько десятков лет появится бронзовый памятник Миссис Чиппи.
Весной 1949 года, в разгар гражданской войны в Китае, судно HMS Amethyst было направлено вверх по течению Янцзы для выполнения боевой задачи. Судно подверглось обстрелу, и 17 моряков погибли. Те, кто выжил, оставались на подбитом корабле три месяца, после чего смогли сбежать.
На борту всего это время жил кот Саймон. Корабельный питомец получил ранение при первой атаке, но прилежно выполнял свою основную задачу — защищал запасы пищи от крыс. Спустя несколько недель после возвращения корабля в Британию Саймон умер. Его посмертно наградили за храбрость медалью Марии Дикин.
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