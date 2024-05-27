Три корабельных кота, о которых слагали легенды

Ещё одна корабельная кошка по имени Миссис Чиппи плавала на корабле под названием «Стойкость». В 1914–1917 годах исследователь Эрнест Шеклтон организовал трансантарктическую экспедицию на этом судне. В рейс поплыла и корабельная кошка, которая умела ходить по балкам даже в сильнейшие штормы. Она принадлежала плотнику Гарри Макнишу. Её назвали Миссис Чиппи из-за того, что она всегда следовал за хозяином, как супруга. Через месяц с начала рейса Гарри Макниш увидел, что его кошка на самом деле является котом.