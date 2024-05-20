Особенности ухода за пожилой собакой

Конечно, важно обеспечить хорошее настроение питомцу и обязательно уделять ему время. Пожилым собакам нужно больше внимания; они становятся более ласковыми и готовы проводить часы рядом с любимым хозяином. Желательно не оставлять их надолго без присмотра и не брать их в долгие поездки, так как это трудно переносится стареющим животным. Также хозяева не должны позволять собаке лежать без движения: она должна играть каждый день, иначе может потерять мышечную массу и столкнуться с проблемой ожирения.