Особенности ухода за пожилой собакой

Posted 20 мая, 19:52
Published 20 мая, 19:52
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Со временем хозяева замечают внешние признаки старения у своего любимца: шерсть становится менее густой, он набирает вес и становится менее активным. Теперь задача человека — обеспечить собаке правильный уход и счастливую и здоровую старость.
Регулярные посещения ветеринара играют ключевую роль. Нужно обращаться за помощью вовремя, не ждать серьезных проблем. Хозяева пожилой собаки должны обращать внимание на любые изменения, которые могут быть признаками болезни. Это может быть плохой запах из пасти, потеря шерсти, отсутствие аппетита и потеря веса. Пожилым собакам необходим регулярный контроль, обследования и строгое соблюдение рекомендаций ветеринара. Пожилую собаку желательно показывать ветеринару два раза в год, пишет sarmos.com.
С возрастом животные становятся чувствительными к изменениям температуры. Поэтому хозяева должны избегать перегрева или переохлаждения своего питомца и ограничивать время, проведенное им на улице в ненастную погоду.
Хозяева также должны уделять внимание гигиене питомца: купать его раз в две недели в теплой воде и регулярно расчесывать шерсть, чтобы избежать колтунов. Если собака короткошерстная, можно использовать массажную рукавицу для удаления лишней шерсти.
Конечно, важно обеспечить хорошее настроение питомцу и обязательно уделять ему время. Пожилым собакам нужно больше внимания; они становятся более ласковыми и готовы проводить часы рядом с любимым хозяином. Желательно не оставлять их надолго без присмотра и не брать их в долгие поездки, так как это трудно переносится стареющим животным. Также хозяева не должны позволять собаке лежать без движения: она должна играть каждый день, иначе может потерять мышечную массу и столкнуться с проблемой ожирения.
Еще один важный аспект — изменение рациона питомца. С возрастом увеличивается риск набора лишнего веса. Это связано с нарушением пищеварения и изменением гормонального фона, что может вызвать различные возрастные заболевания. Чтобы этого избежать, хозяева должны обеспечить питомцу полноценное меню, которое будет содержать все необходимые вещества для поддержания его здоровья. Важно также помнить о низкой калорийности пищи, чтобы не беспокоиться о весе питомца.
Если хозяева смогут обеспечить собаке достойный уход, то она сможет жить максимально полноценной и долгой жизнью.
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