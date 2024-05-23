Городской шум: тихий убийца животных и птиц

Posted 23 мая, 11:53
Published 23 мая, 11:53
Modified 9 сентября, 23:34
Updated 9 сентября, 23:34
Одним из наиболее заметных эффектов городского шума является изменение поведения. Многие птицы вынуждены петь громче или на более высоких частотах, чтобы быть услышанными. Исследования показали, что некоторые виды пернатых начинают активничать раньше утром, чтобы избежать шума утреннего трафика.
У животных, обитающих в шумной среде, наблюдается повышенный уровень кортизола, что свидетельствует о хроническом стрессе. В частности, такие изменения выявлены у городских белок. Постоянный стресс может привести к снижению репродуктивных показателей.
Некоторые виды пытаются адаптироваться к новым условиям. Городские воробьи, например, научились гнездиться в более тихих местах или менять время своей активности, чтобы избегать пиковых шумовых нагрузок. Летучие мыши могут изменять частоту эхолокационного сигнала, чтобы лучше ориентироваться в условиях повышенного шума. Однако такие адаптации не всегда возможны или эффективны, и многие виды остаются уязвимыми перед угрозой городского шума.
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