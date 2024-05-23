Городской шум: тихий убийца животных и птиц

Некоторые виды пытаются адаптироваться к новым условиям. Городские воробьи, например, научились гнездиться в более тихих местах или менять время своей активности, чтобы избегать пиковых шумовых нагрузок. Летучие мыши могут изменять частоту эхолокационного сигнала, чтобы лучше ориентироваться в условиях повышенного шума. Однако такие адаптации не всегда возможны или эффективны, и многие виды остаются уязвимыми перед угрозой городского шума.