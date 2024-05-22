Тайна Большого Заяцкого острова: для чего строили загадочные каменные лабиринты

Posted 22 мая, 13:07
Published 22 мая, 13:07
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
На острове обнаружено как минимум 13 лабиринтов, а также более 850 нагромождений валунов и множество других каменных построек. Лабиринты представляют собой ряды уложенных на земле валунов, формирующих сложные спиралевидные структуры. Часто встречаются двойные спирали, напоминающие переплетение двух змей, смотрящих друг на друга. Каждый лабиринт имеет единственный вход, который одновременно служит и выходом. Диаметр лабиринтов варьируется от шести до 25,4 метра.
Цель создания лабиринтов до сих пор остается загадкой. Существует несколько теорий, объясняющих их предназначение. Одна из наиболее распространенных гипотез гласит, что лабиринты символизировали границу между миром живых и подземным миром. Возможно, они использовались для проведения ритуалов, помогающих душам умерших найти путь в иной мир.
Другая гипотеза предполагает, что лабиринты служили ловушками для рыбы. Этот аргумент подкрепляется тем фактом, что все лабиринты расположены вблизи моря, а уровень воды в этом регионе был значительно выше около 5000 лет назад, когда, как полагают, были построены эти сооружения. Рыба могла заплывать в лабиринты и застревать там, облегчая рыбакам ловлю.
Есть также теория, что лабиринты представляли собой схематическое отражение орбит Солнца и Луны и использовались в качестве календарей. Эта версия предполагает, что древние жители острова обладали продвинутыми астрономическими знаниями и использовали лабиринты для отслеживания времени и важных природных циклов.
Несмотря на разнообразие теорий, точное назначение лабиринтов Большого Заяцкого остается неизвестным. Древние каменные сооружения продолжают привлекать внимание исследователей, историков и туристов, стремящихся разгадать тайны прошлого и понять, как жили и мыслили наши предки.
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