Тайна Большого Заяцкого острова: для чего строили загадочные каменные лабиринты

Другая гипотеза предполагает, что лабиринты служили ловушками для рыбы. Этот аргумент подкрепляется тем фактом, что все лабиринты расположены вблизи моря, а уровень воды в этом регионе был значительно выше около 5000 лет назад, когда, как полагают, были построены эти сооружения. Рыба могла заплывать в лабиринты и застревать там, облегчая рыбакам ловлю.