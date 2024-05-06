Первый в мире лайнер с нудистами на борту отправится в круиз по Карибскому морю

Posted 6 мая, 11:59
Published 6 мая, 11:59
Modified 9 сентября, 22:42
Updated 9 сентября, 22:42
Необычные путешественники стартуют из Майами и сделают остановки на Багамах, Пуэрто-Рико, Сен-Мартене, Доминике, Мартинике и Сент-Люсии. Путешествие также включает посещение частного острова на Багамах, а также еще одну эксклюзивную остановку на обратном пути в порт Майами.
Гостям нужно будет соблюдать некоторые правила. В частности, рекомендуется прикрываться полотенцами на террасе у бассейна и в зоне шведского стола. Также туристов попросят расстелить полотенце перед тем, как сесть. При этом утверждается, что одежда будет обязательна не на всех экскурсиях.
Цены на размещение в каюте начинаются от 2 000 долларов с человека. Стоимость люксового номера на корабле — виллы с садом Haven с тремя спальнями — достигает 33 155 долларов.
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