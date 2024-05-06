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Posted 6 мая, 11:59

Published 6 мая, 11:59

Modified 9 сентября, 22:42

Updated 9 сентября, 22:42

Первый в мире лайнер с нудистами на борту отправится в круиз по Карибскому морю

6 мая 2024, 11:59
Всего в море корабль пробудет 11 дней. Круиз планируется на начало 2025 года.

Необычные путешественники стартуют из Майами и сделают остановки на Багамах, Пуэрто-Рико, Сен-Мартене, Доминике, Мартинике и Сент-Люсии. Путешествие также включает посещение частного острова на Багамах, а также еще одну эксклюзивную остановку на обратном пути в порт Майами.

Гостям нужно будет соблюдать некоторые правила. В частности, рекомендуется прикрываться полотенцами на террасе у бассейна и в зоне шведского стола. Также туристов попросят расстелить полотенце перед тем, как сесть. При этом утверждается, что одежда будет обязательна не на всех экскурсиях.

Сколько стоит круиз на «обнаженной» лодке?

Цены на размещение в каюте начинаются от 2 000 долларов с человека. Стоимость люксового номера на корабле — виллы с садом Haven с тремя спальнями — достигает 33 155 долларов.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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