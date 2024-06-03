9 вещей, которые стоит сделать, если вы посетили Абу-Даби

Posted 3 июня, 11:24
Published 3 июня, 11:24
Modified 10 сентября, 01:34
Updated 10 сентября, 01:34
В этом огромном парке развлечений находится самая быстрая американская горка в мире! Здесь также можно побывать за рулем различных моделей Ferrari — мечта многих взрослых и детей.
В этом музее собраны шедевры мировой живописи. Коллекция арабского Лувра не беднее, чем его европейского тезки. Да и само здание музея — это самобытный шедевр архитектуры.
В зоопарке Абу-Даби более 1700 животных, с каждым из которых можно познакомиться лично и даже покормить их специальным кормом, который продают здесь же.
Просторы аравийской пустыни так и манят к себе туристов: для них организуют катание на верблюдах, джипах и даже серфинг по зыбучим пескам.
В этом необъятном аквапарке, который расположен на искусственном острове Яс, свыше 40 водных аттракционов! Некоторые из них не имеют аналогов во всем мире.
В центре Абу-Даби находится самый старый базар в Эмиратах — Олд Соук. Придя сюда, погружаешься в атмосферу восточных сказок. Купить здесь можно все — от оригинальных сувениров до специй.
В Абу-Даби есть так называемый Остров счастья. Здесь находятся лучшие пляжи с чистейшим белым песком, а окунуться в бирюзовые воды океана — поистине настоящее счастье.
Даже если у вас нет цели что-то приобрести, посетить арабские мегамоллы можно для развлечения. Здесь расположены рестораны, кинотеатры, галереи, центры досуга.
Самая живописная набережная Абу-Даби. Здесь можно бесконечно гулять, любуясь видами океана, а также кормить крикливых чаек.
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