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Posted 3 июня, 11:24

Published 3 июня, 11:24

Modified 10 сентября, 01:34

Updated 10 сентября, 01:34

9 вещей, которые стоит сделать, если вы посетили Абу-Даби

3 июня 2024, 11:24
Абу-Даби — это настоящая жемчужина Арабских Эмиратов. В этом удивительном городе сплелись самобытная архитектура, памятники культуры, роскошные пляжи и мегасовременные центры развлечений. Отметили 9 вещей, которые нельзя пропустить в Абу-Даби.

Прокатиться на аттракционах Ferrari World

В этом огромном парке развлечений находится самая быстрая американская горка в мире! Здесь также можно побывать за рулем различных моделей Ferrari — мечта многих взрослых и детей.

Посетить Лувр Абу-Даби

В этом музее собраны шедевры мировой живописи. Коллекция арабского Лувра не беднее, чем его европейского тезки. Да и само здание музея — это самобытный шедевр архитектуры.

Насладиться общением с животными в контактном зоопарке

В зоопарке Абу-Даби более 1700 животных, с каждым из которых можно познакомиться лично и даже покормить их специальным кормом, который продают здесь же.

Отправиться в сафари-приключение

Просторы аравийской пустыни так и манят к себе туристов: для них организуют катание на верблюдах, джипах и даже серфинг по зыбучим пескам.

Отдохнуть в Yas Waterworld

В этом необъятном аквапарке, который расположен на искусственном острове Яс, свыше 40 водных аттракционов! Некоторые из них не имеют аналогов во всем мире.

Побывать на восточном базаре

В центре Абу-Даби находится самый старый базар в Эмиратах — Олд Соук. Придя сюда, погружаешься в атмосферу восточных сказок. Купить здесь можно все — от оригинальных сувениров до специй.

Доплыть до Счастья

В Абу-Даби есть так называемый Остров счастья. Здесь находятся лучшие пляжи с чистейшим белым песком, а окунуться в бирюзовые воды океана — поистине настоящее счастье.

Развлечься в мегамоллах

Даже если у вас нет цели что-то приобрести, посетить арабские мегамоллы можно для развлечения. Здесь расположены рестораны, кинотеатры, галереи, центры досуга.

Пройтись по набережной Корниш

Самая живописная набережная Абу-Даби. Здесь можно бесконечно гулять, любуясь видами океана, а также кормить крикливых чаек.

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