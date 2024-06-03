Домик на берегу моря: самые доступные южные города России для покупки жилья

Дом на берегу моря — это, конечно, красиво и романтично. Но стоит подумать и о практической стороне вопроса. Если собираетесь жить там постоянно, то должна быть развитая социальная инфраструктура поблизости, хорошая транспортная доступность. Уточняйте, насколько развита в сезон туристическая инфраструктура — не будет ли в доме слишком шумно? Если вы никогда не жили у водоема, то вам по прошествии времени может показаться, что этот вариант вовсе не для вас. Поэтому покупайте дом с таким расчетом, чтобы его можно было впоследствии сдать в аренду, тогда вы точно не прогадаете.