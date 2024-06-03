Домик на берегу моря: самые доступные южные города России для покупки жилья

Posted 3 июня, 07:43
Published 3 июня, 07:43
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
Город расположен в Краснодарском крае на побережье Азовского моря. Самый скромный коттедж в пригороде Ейска недалеко от моря можно найти за цену, начинающуюся от 2 миллионов рублей. При этом жилье расположено на участке ИЖС, имеются все коммуникации.
Один из южных курортных и портовых городов каждый сезон принимает сотни тысяч туристов, приезжающих насладиться отдыхом на берегу Черного моря. Самая скромная недвижимость — одноэтажный домик со всеми удобствами недалеко от морского пляжа — оценивается в диапазоне от 3–4 миллионов рублей.
Этот тихий город на Крымском полуострове привлекает многочисленных туристов живописными пейзажами и неторопливым ритмом жизни. Небольшой уютный домик со всеми коммуникациями на берегу Керченского пролива можно приобрести за сумму от 2,5 миллиона рублей.
Несмотря на то что Анапа — развитый курортный город, здесь можно найти небольшой бюджетный домик прямо на побережье Черного моря. Правда, и цена будет соответствующая — от 3–4 миллионов рублей.
Дом на берегу моря — это, конечно, красиво и романтично. Но стоит подумать и о практической стороне вопроса. Если собираетесь жить там постоянно, то должна быть развитая социальная инфраструктура поблизости, хорошая транспортная доступность. Уточняйте, насколько развита в сезон туристическая инфраструктура — не будет ли в доме слишком шумно? Если вы никогда не жили у водоема, то вам по прошествии времени может показаться, что этот вариант вовсе не для вас. Поэтому покупайте дом с таким расчетом, чтобы его можно было впоследствии сдать в аренду, тогда вы точно не прогадаете.
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