Просторно и красиво: 10 дизайнерских идей для маленьких кухонь

У вас есть раковина, которая встроена в старый кухонный шкаф, а дверцы его уже давно растрескались и развалились, дизайнеры предлагают воспользоваться их советом. Снимите дверцу и уберите ее, зачистите, а потом покрасьте поверхность мебели краской. После купить кусок ткани и сделайте занавеску вместо дверцы, которая будет выглядеть в стиле старого кантри. Это прекрасный способ скрыть видавшую времена старую мебель и внутреннее наполнение шкафчика.