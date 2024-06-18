Просторно и красиво: 10 дизайнерских идей для маленьких кухонь

Posted 18 июня, 03:51
Published 18 июня, 03:51
Modified 10 сентября, 02:26
Updated 10 сентября, 02:26
Если вам досталась маленькая кухня и вы не знаете как разместить на ней мебель и семью за завтраком, показываем 10 идей, которые вам точно понравятся.
Интересный дизайнерских ход выделить различные зоны кухни и сделать ее больше — использовать три синих оттенка для создания глубины. Самый светлый цвет до потолка вытягивает кухню, делая ее выше, придавая пространству ощущение воздушности.
Чтобы оформить небольшую кухню в деревенском стиле так, чтобы она не напоминала пещеру, дизайнер использовала темный цвет только в нижней половине, а сверху заменила его на более светлый. Натуральное дерево дает единство с природой за окном.
Чтобы раскрыть пространство этой кухни, дизайнер нарисовал на полу глянцевый рисунок в клетку большого размера. Светлые тона идеально сочетаются с тканью для штор на окне и в шкафчиках.
Возьмите на заметку этот интересный прием, который подойдет для квартиры-студии с открытой планировкой. Установите раздвижные рол дверь, чтобы скрыть самую рабочую зону кухни, когда вы не готовите или когда у вас дома гости.
У вас есть раковина, которая встроена в старый кухонный шкаф, а дверцы его уже давно растрескались и развалились, дизайнеры предлагают воспользоваться их советом. Снимите дверцу и уберите ее, зачистите, а потом покрасьте поверхность мебели краской. После купить кусок ткани и сделайте занавеску вместо дверцы, которая будет выглядеть в стиле старого кантри. Это прекрасный способ скрыть видавшую времена старую мебель и внутреннее наполнение шкафчика.
Если для столовой группы совсем нет места, стоит подумать о планировке кухни, которая будет включать остров или барную стойку, адаптированную для приема пищи.
Чтобы узкая кухня-камбуз казалась более продуманной, установите эффектные подвесные светильники. Эта пара ombré делает ее ярче от края до края и привлекает внимание.
Благодаря нейтральной цветовой палитре кухня станет более открытой. Эта кухня вызываем умиротворение и спокойствие благодаря перламутровой плитке ручной работы, мраморной столешнице и большому деревянному столу, который ненавязчиво отсылает к природе.
Подумайте о том, чтобы максимально обустроить столовую с помощью уголка, куда можно поместить скамейку. Для этой узкой кухни единственным приемлемым вариантом стала ниша, которая использовалась для установки места для сидения.
Экономьте место на столешнице благодаря встроенной электрической варочной панели. Компактная версия предоставит больше места и освободит стол для приготовления блюд.
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