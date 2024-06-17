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Posted 17 июня, 11:12

Published 17 июня, 11:12

Modified 10 сентября, 02:25

Updated 10 сентября, 02:25

Оптические секреты для маленьких кухонь: от монохрома до орнаментов

17 июня 2024, 11:12
На вашей кухне всего 6 квадратных метров или она имеет неудобную планировку? Показываем, как дизайнеры решают эту проблему при помощи оптических иллюзий и подбором правильной мебели.

Просторная кухня с высокими потолками и большими окнами — мечта каждой хозяйки. Однако большинству из нас приходится довольствоваться неудобной планировкой и отсутствием места для хранения вещей.

«Когда мы снимали квартиру, наша кухня была похожа на кладовую, она была всего 6 квадратных метров. Мы не могли поместиться на ней всей семьей. Заходя в это помещение у меня возникало чувство, похожее на клаустрофобию. Мне было настолько неудобно и неуютно там, что буквально через 3 месяца мы съехали с нее в новую, просторную квартиру с 18-метровой кухней!», — рассказывает Ольга.

Хоть и не всем удается поменять условия проживания, а советы дизайнеров не прибавят помещению реальных квадратных метров, они могут найти профессиональный подход к маленьким кухням, добавив воздуха и отвлекая от минусов планировки.

Мы собрали несколько идей, чтобы вдохновить на умные переделки, которые так давно ждут вашу кухню.

Светлое дерево и отсутствие штор

В этой необычайно узкой кухне дизайнер использовала мебель из вишневого дуба и выбеленный мрамор. Более светлые цвета помогают пространству казаться больше, а открытое окно без штор позволяет естественному солнечному свету проникать на всю кухню, придавая комнате ощущение простора.

Монохромный дизайн

Однотонные помещения, особенно в светлых тонах, кажутся больше, чем они есть на самом деле. Дизайнер выбрала пудрово-голубой цвет для фасадов кухонных шкафов и даже стен, которые прекрасно оттеняются белым и деталями оттенка дерева.

Открытые полки

Вместо верхних шкафов установите открытые полки, чтобы расставить все по своим местам, не загораживая свет и не добавляя ненужных теней. Громоздкие шкафы на уровне головы только уменьшают и без того тесное пространство.

Сделайте кухню полностью белой

Объедините идею монохромной палитры в светлых или белых оттенках и вы окажетесь на просторной кухней, независимо от ее настоящих размеров.

Отвлеките внимание узорами

Чтобы скрыть небольшие размеры этой кухни-камбуза дизайнер добавила напольную дорожку с рисунком и римские шторы, чтобы придать чистому холсту помещения индивидуальность. Глянцевые шкафы отражают естественный свет, помогая пространству казаться больше, но именно графические принты по-настоящему отвлекают от узкой планировки.

Узкие шкафы и монохром интерьера

Еще один пример, как монохромный цвет кухни и узкие шкафы могут позволить вместить любую необходимую встраиваемую технику без ощущения перегруженности пространства.

Глянец белых фасадов

Полностью белая кухня может мгновенно увеличить пространство благодаря светоотражающим свойствам фасада. Гладкие глянцевые шкафы без фурнитуры и варочная панель в сочетании со столешницами в тон усиливают эффект блеска.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Ремонт#Ремонт квартиры#Узкая кухня#Дизайн#Интерьер#Маленькая кухня#Кухня 6 квадратов
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