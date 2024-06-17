Оптические секреты для маленьких кухонь: от монохрома до орнаментов

Posted 17 июня, 11:12
Published 17 июня, 11:12
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Просторная кухня с высокими потолками и большими окнами — мечта каждой хозяйки. Однако большинству из нас приходится довольствоваться неудобной планировкой и отсутствием места для хранения вещей.
«Когда мы снимали квартиру, наша кухня была похожа на кладовую, она была всего 6 квадратных метров. Мы не могли поместиться на ней всей семьей. Заходя в это помещение у меня возникало чувство, похожее на клаустрофобию. Мне было настолько неудобно и неуютно там, что буквально через 3 месяца мы съехали с нее в новую, просторную квартиру с 18-метровой кухней!», — рассказывает Ольга.
Хоть и не всем удается поменять условия проживания, а советы дизайнеров не прибавят помещению реальных квадратных метров, они могут найти профессиональный подход к маленьким кухням, добавив воздуха и отвлекая от минусов планировки.
В этой необычайно узкой кухне дизайнер использовала мебель из вишневого дуба и выбеленный мрамор. Более светлые цвета помогают пространству казаться больше, а открытое окно без штор позволяет естественному солнечному свету проникать на всю кухню, придавая комнате ощущение простора.
Однотонные помещения, особенно в светлых тонах, кажутся больше, чем они есть на самом деле. Дизайнер выбрала пудрово-голубой цвет для фасадов кухонных шкафов и даже стен, которые прекрасно оттеняются белым и деталями оттенка дерева.
Вместо верхних шкафов установите открытые полки, чтобы расставить все по своим местам, не загораживая свет и не добавляя ненужных теней. Громоздкие шкафы на уровне головы только уменьшают и без того тесное пространство.
Объедините идею монохромной палитры в светлых или белых оттенках и вы окажетесь на просторной кухней, независимо от ее настоящих размеров.
Чтобы скрыть небольшие размеры этой кухни-камбуза дизайнер добавила напольную дорожку с рисунком и римские шторы, чтобы придать чистому холсту помещения индивидуальность. Глянцевые шкафы отражают естественный свет, помогая пространству казаться больше, но именно графические принты по-настоящему отвлекают от узкой планировки.
Еще один пример, как монохромный цвет кухни и узкие шкафы могут позволить вместить любую необходимую встраиваемую технику без ощущения перегруженности пространства.
Полностью белая кухня может мгновенно увеличить пространство благодаря светоотражающим свойствам фасада. Гладкие глянцевые шкафы без фурнитуры и варочная панель в сочетании со столешницами в тон усиливают эффект блеска.
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