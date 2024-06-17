Оптические секреты для маленьких кухонь: от монохрома до орнаментов

Однотонные помещения, особенно в светлых тонах, кажутся больше, чем они есть на самом деле. Дизайнер выбрала пудрово-голубой цвет для фасадов кухонных шкафов и даже стен, которые прекрасно оттеняются белым и деталями оттенка дерева.