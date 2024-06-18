Почему подросткам вредно долго сидеть у компьютеров

Дело в том, что подростки более склонны к навязчивости или беспокойству по поводу накрутки лайков и количества подписчиков, а также более впечатлительны и уязвимы к предложениям контента, основанным на искусственном интеллекте (ИИ), платной рекламе и предложениям участвовать в незаконном или вредном поведении. Кроме того, дети и подростки более уязвимы к чрезмерному потреблению контента, в том числе в ночное время, что может привести к развитию бессонницы.