Почему подросткам вредно долго сидеть у компьютеров

Posted 18 июня, 11:34
Published 18 июня, 11:34
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
Исследователи считают, что немалую угрозу для психического здоровья детей и подростков несут социальные сети. Это мнение основывается на том факте, что платформы, разработанные для взрослых, не подходят для молодежи по своей сути — в частности, по причине различий в развитии между подростками и взрослыми.
Дело в том, что подростки более склонны к навязчивости или беспокойству по поводу накрутки лайков и количества подписчиков, а также более впечатлительны и уязвимы к предложениям контента, основанным на искусственном интеллекте (ИИ), платной рекламе и предложениям участвовать в незаконном или вредном поведении. Кроме того, дети и подростки более уязвимы к чрезмерному потреблению контента, в том числе в ночное время, что может привести к развитию бессонницы.
Кроме того, около 85% детей и подростков регулярно играют в онлайн-игры, тратя на это в среднем порядка двух часов в день. Это, в свою очередь, чревато появлением различных расстройств и игровой зависимости, а также ухудшением психического здоровья — вплоть до развития депрессии, тревожности и агрессии.
И наконец, у подростков, которые часами сидят за компьютером или смотрят в экран телефона, высок риск возникновения раздражительности и появления сложностей с концентрацией внимания, ослабления иммунной системы и повышенной тревожности.
По мнению специалистов, следует не запрещать детям и подросткам сидеть в компьютере или смартфоне, а научить молодежь правильно ими пользоваться. В частности, следует постараться объяснить ребенку, почему нельзя долго смотреть в экраны устройств — потому что это вредно для глаз, осанки и др. Кроме того, следует ограничить детям экранное время, не разрешать пользоваться устройствами в ночное время и постараться переключить внимание ребенка на что-то другое.
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