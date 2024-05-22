Хотите вырастить ребенка счастливым: никогда не произносите эти 3 фразы

Далеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьми. Нужного эффекта она в любом случае не даст, вряд ли ребенок действительно захочет брать пример с того, с кем его сравнивают. Однако он начнет думать, что никогда и ни за что не сможет стать лучше, чем кто-либо. Это тоже повлияет на его самооценку негативным образом и, очевидно, не поможет ему вырасти счастливым.