Хотите вырастить ребенка счастливым: никогда не произносите эти 3 фразы

Posted 22 мая, 04:07
Published 22 мая, 04:07
Modified 9 сентября, 23:18
Updated 9 сентября, 23:18
Узнаем, какие фразы совершенно точно не стоит говорить ребенку в любом возрасте, чтобы он вырос счастливым.
Ребенок, который регулярно слышит от родителей такую фразу, вряд ли сможет вырасти счастливым, поскольку она очень опасна и негативным образом влияет на его самооценку.
Нельзя настраивать ребенка на то, что у него ничего не выйдет, заранее. Даже если родитель совершенно точно знает, что малыш не справится с задачей, которую он сам себе поставил, следует его подбадривать и поощрять попытки даже попробовать. Это позволит ему научиться действовать смело и не бояться возможных ошибок, что в свою очередь повысит шанс того, что ребенок вырастет счастливым.
Еще одна фраза, которую ни в коем случае не стоит говорить ребенку. Вряд ли тот, кто в детстве регулярно слышал от родителей что-то подобное, вырастет уверенным в себе и счастливым.
Ребенок действительно может не преуспевать в том или ином направлении, однако это не повод оскорблять его и занижать самооценку. Худшее, что может произойти: ребенок привыкнет к этому своего рода клейму, и в жизни добиться успеха с ним ему будет крайне сложно.
Далеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьми. Нужного эффекта она в любом случае не даст, вряд ли ребенок действительно захочет брать пример с того, с кем его сравнивают. Однако он начнет думать, что никогда и ни за что не сможет стать лучше, чем кто-либо. Это тоже повлияет на его самооценку негативным образом и, очевидно, не поможет ему вырасти счастливым.
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