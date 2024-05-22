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Posted 22 мая, 04:07

Published 22 мая, 04:07

Modified 9 сентября, 23:18

Updated 9 сентября, 23:18

Хотите вырастить ребенка счастливым: никогда не произносите эти 3 фразы

Хотите вырастить ребенка счастливым: никогда не произносите эти 3 фразы

22 мая 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
Хотите вырастить ребенка счастливым: никогда не произносите эти 3 фразы
Как вырастить ребенка счастливым? Во многом это зависит от правильного отношения к нему со стороны родителей, а именно от того, как строится их общение с ним. Важно относиться к этому крайне внимательно, вплоть до фраз, которые употребляются в общении.

Стоп-фразы: чего нельзя говорить ребенку

Узнаем, какие фразы совершенно точно не стоит говорить ребенку в любом возрасте, чтобы он вырос счастливым.

«У тебя ничего не получится»

Ребенок, который регулярно слышит от родителей такую фразу, вряд ли сможет вырасти счастливым, поскольку она очень опасна и негативным образом влияет на его самооценку.

Нельзя настраивать ребенка на то, что у него ничего не выйдет, заранее. Даже если родитель совершенно точно знает, что малыш не справится с задачей, которую он сам себе поставил, следует его подбадривать и поощрять попытки даже попробовать. Это позволит ему научиться действовать смело и не бояться возможных ошибок, что в свою очередь повысит шанс того, что ребенок вырастет счастливым.

Нельзя настраивать ребенка на то, что у него ничего не выйдет, заранееНельзя настраивать ребенка на то, что у него ничего не выйдет, заранее
Нельзя настраивать ребенка на то, что у него ничего не выйдет, заранее. Фото: Изображение Midjourney

«Ты ленивый и бездарный»

Еще одна фраза, которую ни в коем случае не стоит говорить ребенку. Вряд ли тот, кто в детстве регулярно слышал от родителей что-то подобное, вырастет уверенным в себе и счастливым.

Ребенок действительно может не преуспевать в том или ином направлении, однако это не повод оскорблять его и занижать самооценку. Худшее, что может произойти: ребенок привыкнет к этому своего рода клейму, и в жизни добиться успеха с ним ему будет крайне сложно.

«Ты ленивый и бездарный» — еще одна фраза, которую ни в коем случае не стоит говорить ребенку.«Ты ленивый и бездарный» — еще одна фраза, которую ни в коем случае не стоит говорить ребенку.
«Ты ленивый и бездарный» — еще одна фраза, которую ни в коем случае не стоит говорить ребенку.. Фото: Изображение Midjourney

«Сравни себя с одноклассником/знакомым»

Далеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьми. Нужного эффекта она в любом случае не даст, вряд ли ребенок действительно захочет брать пример с того, с кем его сравнивают. Однако он начнет думать, что никогда и ни за что не сможет стать лучше, чем кто-либо. Это тоже повлияет на его самооценку негативным образом и, очевидно, не поможет ему вырасти счастливым.

Далеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьмиДалеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьми
Далеко не самая удачная педагогическая стратегия — сравнивать ребенка с другими детьми. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Дети#Семья#Все материалы авторов#Родители#Психология
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