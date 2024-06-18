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Posted 18 июня, 17:48

Published 18 июня, 17:48

Modified 10 сентября, 02:32

Updated 10 сентября, 02:32

Неизвестные способы применения ботокса: что вы не знали

18 июня 2024, 17:48
Ботокс известен своим антивозрастным эффектом, но его применение выходит далеко за рамки разглаживания морщин. Помимо девяти официально разрешенных медицинских и косметических целей, существует около 800 патентов на его использование в других областях.

Лечение хронической мигрени

В 1992 году выяснилось, что инъекции ботокса могут снижать частоту головных болей у пациентов, что было подтверждено последующими исследованиями.

Борьба с гиперактивностью мочевого пузыря

Ботокс помогает при недержании мочи, как показали исследования, проведенные Линдой Брубакер. Однако возможны побочные эффекты, такие как необходимость использования катетера.

Коррекция косоглазия

Инъекции ботокса расслабляют глазные мышцы, помогая вернуть глазные яблоки в нормальное положение. Эффект длится около шести месяцев.

Лечение депрессии

Исследования показывают, что ботокс может уменьшать симптомы депрессии, благодаря влиянию мимики на настроение. Более половины участников испытаний отметили улучшение состояния.

Исследования новых применений

  1. Преждевременное семяизвержение: Исследуется возможность инъекций ботокса в пенис для задержки эякуляции.
  2. Нарушение сердечного ритма: Изучается потенциал ботокса в предотвращении аномального сердцебиения после операций.
  3. Болезненный секс: Ботокс может облегчить мышечные спазмы у женщин, делая секс менее болезненным.
  4. Тяжелые спазмы шеи: Ботокс рассматривается как средство для лечения цервикальной дистонии, помогая расслабить мышцы и облегчить симптомы.

Важность предупреждений

FDA требует указывать на упаковке ботокса предупреждения о возможных серьезных побочных эффектах, таких как мышечная слабость и проблемы со зрением, написал журнал Woman.ru. Эти меры предосторожности важны для обеспечения безопасности пациентов.

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#Ольга Земскова#Красота#Все материалы авторов#Уход за кожей
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