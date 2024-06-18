Неизвестные способы применения ботокса: что вы не знали

Лечение хронической мигрени Борьба с гиперактивностью мочевого пузыря Коррекция косоглазия Лечение депрессии Исследования новых применений Важность предупреждений

Ботокс известен своим антивозрастным эффектом, но его применение выходит далеко за рамки разглаживания морщин. Помимо девяти официально разрешенных медицинских и косметических целей, существует около 800 патентов на его использование в других областях.