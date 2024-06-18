Неизвестные способы применения ботокса: что вы не знали

Posted 18 июня, 17:48
Published 18 июня, 17:48
Modified 10 сентября, 02:32
Updated 10 сентября, 02:32
В 1992 году выяснилось, что инъекции ботокса могут снижать частоту головных болей у пациентов, что было подтверждено последующими исследованиями.
Ботокс помогает при недержании мочи, как показали исследования, проведенные Линдой Брубакер. Однако возможны побочные эффекты, такие как необходимость использования катетера.
Инъекции ботокса расслабляют глазные мышцы, помогая вернуть глазные яблоки в нормальное положение. Эффект длится около шести месяцев.
Исследования показывают, что ботокс может уменьшать симптомы депрессии, благодаря влиянию мимики на настроение. Более половины участников испытаний отметили улучшение состояния.
FDA требует указывать на упаковке ботокса предупреждения о возможных серьезных побочных эффектах, таких как мышечная слабость и проблемы со зрением, написал журнал Woman.ru. Эти меры предосторожности важны для обеспечения безопасности пациентов.
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