Финалистка «Последнего героя» рассказала о выживании на Алтае и Занзибаре

Оказалось, нужен — поняла Александра. И хотя она шокирована суровой алтайской природой, непременно хочет вернуться сюда снова. Только уже в качестве туриста или спортсмена, чтобы париться в бане, кататься на лошадях и сноуборде, любоваться красотами алтайской природы.