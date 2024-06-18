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Posted 18 июня, 18:37

Published 18 июня, 18:37

Modified 10 сентября, 02:32

Updated 10 сентября, 02:32

Финалистка «Последнего героя» рассказала о выживании на Алтае и Занзибаре

18 июня 2024, 18:37
Финалистка девятого сезона шоу «Последний герой» Александра Маслакова полюбилась зрителям в качестве покорительницы Занзибара. Но вот выживать в «Русском сезоне» оказалось гораздо сложнее.

В 2021 году ведущая «Радио Энерджи» Александра Маслакова вышла в финал девятого — африканского — сезона шоу «Последний герой». Участникам шоу пришлось выживать в Африке, что не показалось Александре таким уж сложным. На улице всегда +30, дожди теплые и идут нечасто, райские фрукты валяются буквально под ногами, пишет Starhit.

Поэтому, когда Маслаковой предложили поучаствовать в «Русском сезоне» программы, она не думала долго, считая, что это шоу станет продолжением приятного опыта.

Однако на Алтае, куда привезли участников 11-го сезона, Александру ждали неожиданные открытия. Тайга, постоянный холодный дождь на фоне скачков температуры, отсутствие легкого доступа к еде.

В этот момент девушка и вспомнила слова знакомых, которые спрашивали: а так ли нужен ей Алтай?

Оказалось, нужен — поняла Александра. И хотя она шокирована суровой алтайской природой, непременно хочет вернуться сюда снова. Только уже в качестве туриста или спортсмена, чтобы париться в бане, кататься на лошадях и сноуборде, любоваться красотами алтайской природы.

А пока главная цель — продержаться до конца шоу, которое проходит на Телецком озере, обуздать стихию и вернуться с победой.

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