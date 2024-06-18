Финалистка «Последнего героя» рассказала о выживании на Алтае и Занзибаре

Posted 18 июня, 18:37
Published 18 июня, 18:37
Modified 10 сентября, 02:32
Updated 10 сентября, 02:32
В 2021 году ведущая «Радио Энерджи» Александра Маслакова вышла в финал девятого — африканского — сезона шоу «Последний герой». Участникам шоу пришлось выживать в Африке, что не показалось Александре таким уж сложным. На улице всегда +30, дожди теплые и идут нечасто, райские фрукты валяются буквально под ногами, пишет Starhit.
Поэтому, когда Маслаковой предложили поучаствовать в «Русском сезоне» программы, она не думала долго, считая, что это шоу станет продолжением приятного опыта.
Однако на Алтае, куда привезли участников 11-го сезона, Александру ждали неожиданные открытия. Тайга, постоянный холодный дождь на фоне скачков температуры, отсутствие легкого доступа к еде.
В этот момент девушка и вспомнила слова знакомых, которые спрашивали: а так ли нужен ей Алтай?
Оказалось, нужен — поняла Александра. И хотя она шокирована суровой алтайской природой, непременно хочет вернуться сюда снова. Только уже в качестве туриста или спортсмена, чтобы париться в бане, кататься на лошадях и сноуборде, любоваться красотами алтайской природы.
А пока главная цель — продержаться до конца шоу, которое проходит на Телецком озере, обуздать стихию и вернуться с победой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14