30-летнее расследование убийства Талькова завершилось: СК назвал виновных

Posted 18 июня, 18:07
Published 18 июня, 18:07
Modified 10 сентября, 02:32
Updated 10 сентября, 02:32
Расследование обстоятельств смерти Игоря Талькова, чью жизнь оборвал выстрел за кулисами дворца спорта «Юбилейный», заняло целых 30 лет. Зато сегодня Следственный комитет может с уверенностью сказать, что знает виновных. Об этом пишет Starhit.
В тот трагический день команда певицы Азизы поссорилась с организаторами выступления Игоря Талькова. Ссора вспыхнула из-за того, кто выйдет на сцену последним: завершить шоу хотелось каждому.
В итоге началась стрельба. Первым достал оружие охранник Азизы Игорь Малахов, который сделал несколько выстрелов, не причинивших вреда никому. Одна пуля застряла в полу, вторая попала в ящик с музыкальной аппаратурой. Но был и третий выстрел: тот самый, что оборвал жизнь Талькова.
До сих пор считалось, что этот выстрел тоже сделал охранник Азизы Малахов. Азизу подвергли своеобразному бойкоту: ее имя надолго исчезло с концертных афиш и из телепрограмм. В тот день драма случилась не только в ее профессиональной судьбе. В потасовке с охраной Игоря Талькова Азиза потеряла ребенка.
Сегодня все позади, и певица утверждает, что заключение Следкома ее полностью удовлетворило. Современные технологии позволили провести экспертизу, которая в те годы была невозможна, и установить виновного. Им оказался Валерий Шляфман, на момент трагедии концертный директор Талькова. Ему предъявили обвинение, однако задержать его пока не представляется возможным. Шляфман давно покинул Россию и живет за границей.
И тем не менее Азиза рада, что справедливость восторжествовала. «Меня обрадовало, что на сегодняшний момент Следственный комитет сделал все возможное», — говорит она.
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