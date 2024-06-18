30-летнее расследование убийства Талькова завершилось: СК назвал виновных

До сих пор считалось, что этот выстрел тоже сделал охранник Азизы Малахов. Азизу подвергли своеобразному бойкоту: ее имя надолго исчезло с концертных афиш и из телепрограмм. В тот день драма случилась не только в ее профессиональной судьбе. В потасовке с охраной Игоря Талькова Азиза потеряла ребенка.