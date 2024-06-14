«Кошачьи когти» — тренд педикюра для самых смелых

Педикюр «кошачьи когти» удивил даже искушенных бьютиголиков. И это объяснимо, ведь он смотрится действительно очень экспериментально и фантазийно. Все началось с того, что Мэй Панг, популярный блогер, нейл-мастер, рассказала о таком педикюре на своей странице и, конечно же, показала его. Подписчиков блогера восхитила длина ногтей — многие посчитали ее экстремальной, однако она вызвала настоящий восторг. К слову, Панг получила известность именно благодаря тому, что предпочитает носить действительно длинные ногти с необычным дизайном.