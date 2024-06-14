«Кошачьи когти» — тренд педикюра для самых смелых

Posted 14 июня, 03:41
Published 14 июня, 03:41
Modified 10 сентября, 02:16
Updated 10 сентября, 02:16
Педикюр «кошачьи когти» удивил даже искушенных бьютиголиков. И это объяснимо, ведь он смотрится действительно очень экспериментально и фантазийно. Все началось с того, что Мэй Панг, популярный блогер, нейл-мастер, рассказала о таком педикюре на своей странице и, конечно же, показала его. Подписчиков блогера восхитила длина ногтей — многие посчитали ее экстремальной, однако она вызвала настоящий восторг. К слову, Панг получила известность именно благодаря тому, что предпочитает носить действительно длинные ногти с необычным дизайном.
В случае с «кошачьими когтями» без процедуры наращивания обойтись не получится, ведь отрастить на ногах ногти такой длины крайне сложная задача, на реализацию которой потребуется немало времени.
Нарощенные ногти должны быть не только длинными, но и слегка изогнутыми, напоминающими стилеты. Что касается покрытия, то можно использовать любое — в зависимости от особенностей образа.
Вряд ли такой оригинальный педикюр станет оптимальным повседневным вариантом, и дело не только в его эффектном виде. Экстремально длинные ногти на ногах попросту неудобно носить. А еще они небезопасны, поскольку такая длина наносит вред самой ногтевой пластине.
Одним словом, «кошачьи когти» — это педикюр для тех, кто готов к экспериментам, любит производить впечатление и ради этого может понести внушительные расходы. Безусловно, такой фантазийный и технически сложный педикюр обойдется недешево. Однако эффект обязательно превзойдет самые смелые ожидания — можете убедиться сами! Кстати, многие знаменитости уже выбрали подобный педикюр для себя. В их числе — модель Лила Мосс, дочь легендарной Кейт Мосс.
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