«Мне снятся кошмары»: постройневшая Анфиса Чехова рассказала о главной фобии

Анфиса Чехова отправилась на самолете в столицу Урала, чтобы выступить за «Сборную Пермского края» на «Встрече выпускников КВН — 2024». На сцене 46-летняя звезда транслировала образ женщины мечты. Она выглядела великолепно и была уверена в себе, однако за кулисами призналась журналистам, что боялась забыть или перепутать слова на сцене, так как у нее не было возможности дополнительно отрепетировать свою роль. Телеведущая даже пожаловалась, что если ей снятся кошмары, то в них она обязательно забывает слова на сцене.