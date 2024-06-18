«Мне снятся кошмары»: постройневшая Анфиса Чехова рассказала о главной фобии

Posted 18 июня, 14:56
Published 18 июня, 14:56
Modified 10 сентября, 02:31
Updated 10 сентября, 02:31
Самыми сокровенными мыслями телезвезда поделилась с «КП-Екатеринбург» на «Встрече выпускников КВН — 2024».
Как сообщает www.ural.kp.ru, собеседница издания также рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме после похудения на 30 кг.
«УЖАСНО ВОЛНОВАЛАСЬ»
Анфиса Чехова отправилась на самолете в столицу Урала, чтобы выступить за «Сборную Пермского края» на «Встрече выпускников КВН — 2024». На сцене 46-летняя звезда транслировала образ женщины мечты. Она выглядела великолепно и была уверена в себе, однако за кулисами призналась журналистам, что боялась забыть или перепутать слова на сцене, так как у нее не было возможности дополнительно отрепетировать свою роль. Телеведущая даже пожаловалась, что если ей снятся кошмары, то в них она обязательно забывает слова на сцене.
«НЕ ЖРАТЬ» И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ — НЕ ВАРИАНТ»
В начале своей карьеры Анфиса Чехова запомнилась поклонникам именно пышными, соблазнительными формами, однако долгие годы телезвезда вела борьбу с лишними килограммами. Ее вес доходил до отметки в 90 кг, но к 2022 году артистке удалось похудеть на 30 килограммов.
Собеседница издания не предлагает желающим похудеть «не жрать» и заниматься спортом, а предупреждает их, что работа должна быть комплексной. Она рассказывает о своем личном опыте — звезда уже девять лет не употребляет сахар, также она постепенно меняла образ мышления и привычки. Благодаря такому комплексному подходу артистке удалось полностью поменять свою жизнь и добиться долгосрочных результатов по похудению, а также стройного, подтянутого тела.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14