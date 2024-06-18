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Posted 18 июня, 14:56

Published 18 июня, 14:56

Modified 10 сентября, 02:31

Updated 10 сентября, 02:31

Анфиса Чехова

«Мне снятся кошмары»: постройневшая Анфиса Чехова рассказала о главной фобии

18 июня 2024, 14:56
Фото: Фрагмент видео
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова поделилась своим страхом, который навязчиво преследует ее в течение всей карьеры на телевидении. Телеведущая во время выступлений часто переживает, что забудет или перепутает текст.

Самыми сокровенными мыслями телезвезда поделилась с «КП-Екатеринбург» на «Встрече выпускников КВН — 2024».

Как сообщает www.ural.kp.ru, собеседница издания также рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме после похудения на 30 кг.

«УЖАСНО ВОЛНОВАЛАСЬ»

Анфиса Чехова отправилась на самолете в столицу Урала, чтобы выступить за «Сборную Пермского края» на «Встрече выпускников КВН — 2024». На сцене 46-летняя звезда транслировала образ женщины мечты. Она выглядела великолепно и была уверена в себе, однако за кулисами призналась журналистам, что боялась забыть или перепутать слова на сцене, так как у нее не было возможности дополнительно отрепетировать свою роль. Телеведущая даже пожаловалась, что если ей снятся кошмары, то в них она обязательно забывает слова на сцене.

«НЕ ЖРАТЬ» И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ — НЕ ВАРИАНТ»

В начале своей карьеры Анфиса Чехова запомнилась поклонникам именно пышными, соблазнительными формами, однако долгие годы телезвезда вела борьбу с лишними килограммами. Ее вес доходил до отметки в 90 кг, но к 2022 году артистке удалось похудеть на 30 килограммов.

Собеседница издания не предлагает желающим похудеть «не жрать» и заниматься спортом, а предупреждает их, что работа должна быть комплексной. Она рассказывает о своем личном опыте — звезда уже девять лет не употребляет сахар, также она постепенно меняла образ мышления и привычки. Благодаря такому комплексному подходу артистке удалось полностью поменять свою жизнь и добиться долгосрочных результатов по похудению, а также стройного, подтянутого тела.

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