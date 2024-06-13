Селин Дион рассказывает о своей тяжелой болезни в новом документальном фильме

Posted 13 июня, 11:52
Published 13 июня, 11:52
Modified 10 сентября, 02:14
Updated 10 сентября, 02:14
Селин Дион покорила весь мир своим уникальным голосом. Вся жизнь артистки посвящена служению музыке, но настоящая слава пришла после исполнения легендарного хита My Heart Will Go On. С тех пор Дион неоднократно била все рекорды как самый кассовый артист, становилась обладательницей различных престижных музыкальных премий, выпускала золотые и платиновые диски. В 2023 году она должна была отправиться в очередное мировое турне, чтобы порадовать своими хитами поклонников в разных уголках планеты, но вынуждена была отменить гастроли из-за резкого ухудшения здоровья.
Певица уже долгое время страдает редким синдромом ригидного человека, который вынудил ее уйти со сцены и перестать вести публичную жизнь.
«Мне поставили диагноз — очень редкое неврологическое заболевание. Долгое время я не готова была говорить об этом. Но теперь решилась», — объясняет артистка.
Это заболевание проявляется постоянным тоническим напряжением мышц (ригидность) и болезненными спазмами, которые ограничивают движение. Самое ужасное, что болезнь мешают певице не только передвигаться, но и петь.
«К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни. Порой они вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше», — признается 56-летняя Селин Дион.
Звезда со слезами на глазах рассказывает, как сильно она скучает по своим поклонникам, по общению со зрителями на своих концертах. «Знаете, устроить шоу не трудно. Трудно отменить шоу», — обращается знаменитость к почитателям своего таланта во всем мире.
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