Селин Дион рассказывает о своей тяжелой болезни в новом документальном фильме

Селин Дион покорила весь мир своим уникальным голосом. Вся жизнь артистки посвящена служению музыке, но настоящая слава пришла после исполнения легендарного хита My Heart Will Go On. С тех пор Дион неоднократно била все рекорды как самый кассовый артист, становилась обладательницей различных престижных музыкальных премий, выпускала золотые и платиновые диски. В 2023 году она должна была отправиться в очередное мировое турне, чтобы порадовать своими хитами поклонников в разных уголках планеты, но вынуждена была отменить гастроли из-за резкого ухудшения здоровья.