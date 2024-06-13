Жемчужный маникюр Джей Ло: как его сделать

Сделать жемчужный маникюр проще, чем может показаться на первый взгляд. Добиться нужно эффекта помогает гель-лак в комбинации с пудрой — следует выбирать состав с эффектом хромирования. В качестве базы можно взять любой нюдовый прозрачный оттенок, желательно подбирать его в тон к коже. Чтобы образ получился более легким, можно использовать прозрачное покрытие. А если хочется добиться того самого жемчужного эффекта, подойдет белое покрытие или кремовое.