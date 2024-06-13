Жемчужный маникюр Джей Ло: как его сделать

Posted 13 июня, 04:07
Published 13 июня, 04:07
Modified 10 сентября, 02:09
Updated 10 сентября, 02:09
Попробуйте воплотить эту идею и вдохновитесь образом, который известная певица выбрала для голливудской красной дорожки! Не забывайте об основном преимуществе такого маникюра — он будет идеально смотреться с любой одеждой.
Жемчужный маникюр, выбранный Дженнифер Лопес, — очень оригинальное решение, которое нейл-мастера знают также как зеркальный или опаловый маникюр. Все дело в эффекте, который он обеспечивает: на свету ногти красиво переливаются и кажутся прозрачными. Эффект перламутра в данном случае получается минималистичным и максимально чистым, но при этом универсальным, утверждает автор маникюра Джей Ло, мастер Том Бачик. Он подчеркивает, что такой маникюр подойдет абсолютно ко всему.
По сути, жемчужный маникюр Джей Ло — это одна из вариаций на тему «глазури на ногтях». Подобный прием остается в топе на протяжении нескольких последних месяцев. В этой версии ногти покрываются более опаловым по своему цвету лаком и смотрятся менее глянцево.
Сделать жемчужный маникюр проще, чем может показаться на первый взгляд. Добиться нужно эффекта помогает гель-лак в комбинации с пудрой — следует выбирать состав с эффектом хромирования. В качестве базы можно взять любой нюдовый прозрачный оттенок, желательно подбирать его в тон к коже. Чтобы образ получился более легким, можно использовать прозрачное покрытие. А если хочется добиться того самого жемчужного эффекта, подойдет белое покрытие или кремовое.
Далее на основное покрытие наносится хромовая перламутровая пудра. Можно использовать обычный перламутровый лак и нанести его в несколько слоев — так эффекта прозрачности получится избежать. В этом случае акцент нужно делать на матовости, а не на мерцании и не на блеске и ориентироваться на опаловый, жемчужный цвет.
Есть и более простой способ — это накладные ногти. В этом случае у вас будет уже готовый жемчужный маникюр, и на его создание не нужно будет тратить ни времени, ни сил.
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