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Posted 18 июня, 07:30

Published 18 июня, 07:30

Modified 10 сентября, 02:15

Updated 10 сентября, 02:15

Мини-степпер — мой секрет здоровья

Этот знаменитый в TikTok гаджет — мой секрет здоровья

18 июня 2024, 07:30
Фото: market.yandex.ru
Мини-степпер — мой секрет здоровья
Мини-степпер — настоящий хит TikTok, благодаря которому многие пользователи узнали, как можно достигать поставленных целей по количеству шагов не выходя из дома. Рассказываем, какие степперы можно и нужно выбрать для дома.

FITRONIX

Мини-степпер, занятия на котором позволяют тренировать различные группы мышц и, конечно же, достигать поставленных целей по количеству шагов за день. Отслеживать результаты легко по дисплею — на нем можно видеть и расход калорий, и число шагов. Это позволяет контролировать и корректировать нагрузку.

Плюсы моделимодели https://market.yandex.ru/catalog--steppery/18072156/list?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=2224499&utm_term=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&clid=2357258&mclid=1003&pp=900&distr_type=7&vid=967441d6ef2413e05a995a63c6c9608f&suggest_text=степпер&hid=396898&rs=eJwzEg1grGLheDRH4hIjF0fv6cXzGtcdmSrpdISRS5qLg4NRQEGCS4FLgE2KMyU1LbE0pyTeWIFBg4HLECzJKMGowCjAJCWfXJAYX5yRXxCfmZdcWhJfnlmSEZ9ckBtfXJKal5yZg6SFQ4JFgUVAQEo6KbE4Mzk-ObEov7Q4NSe-ICcxMy--ODWxKDlD4dRyLo21jUFctmAtMlAt6rn5KUCVcC1gW8oyU1Lz45MS8_JSi2Dazzzj1Nj6pVaA0Ysj2TDZzNLEwCzIyNDc0MLAyMjM2ATI1TdJNjZPS0xOSjUxN0ixNLe0NDMwSjE3NbCwMEw0MDMw0DfUNwQAwLVP8A%2C%2C— компактные размеры, высокая прочность и возможность тренировать мышцы не только ног, но и спины благодаря наличию в комплекте эспандеров.

Степпер тренажер для дома FITRONIXСтеппер тренажер для дома FITRONIX
Степпер тренажер для дома FITRONIX. Фото: market.yandex.ru
Степпер тренажер для дома FITRONIXСтеппер тренажер для дома FITRONIX
Степпер тренажер для дома FITRONIX. Фото: market.yandex.ru
Фото: market.yandex.ru

ATEMI AS1720

Компактный мини-степпер — отличный выбор для домашних тренировок. Он удобен тем, что распределяет нагрузку равномерно. Модель оснащена функциональными платформами, на которых ноги не скользят.

Небольшие размеры позволяют установить мини-степпер в любом помещении. Отслеживать количество шагов можно по дисплею.

Компактный мини-степпер ATEMI AS1720Компактный мини-степпер ATEMI AS1720
Компактный мини-степпер ATEMI AS1720. Фото: market.yandex.ru
Компактный мини-степпер ATEMI AS1720Компактный мини-степпер ATEMI AS1720
Компактный мини-степпер ATEMI AS1720. Фото: market.yandex.ru
Компактный мини-степпер ATEMI AS1720Компактный мини-степпер ATEMI AS1720
Компактный мини-степпер ATEMI AS1720. Фото: market.yandex.ru

DFC SC-S038BG

На этом мини-степпере могут тренироваться как любители, так и профессиональные спортсмены. Для домашнего использования он подходит идеально, а компактные размеры позволяют разместить его даже в небольшой комнате.

Модель отличается прочной конструкцией, благодаря чему мини-степпер выдерживает даже внушительные нагрузки. Платформы для ног отличаются устойчивостью к скольжению, что делает мини-степпер безопасным.

Мини-степпер DFC SC-S038BGМини-степпер DFC SC-S038BG
Мини-степпер DFC SC-S038BG. Фото: market.yandex.ru
Мини-степпер DFC SC-S038BGМини-степпер DFC SC-S038BG
Мини-степпер DFC SC-S038BG. Фото: market.yandex.ru
Мини-степпер DFC SC-S038BGМини-степпер DFC SC-S038BG
Мини-степпер DFC SC-S038BG. Фото: market.yandex.ru

ROYAL Fitness

Компактный, удобный и прочный мини-степпер позволяет тренировать различные группы мышц, в том числе спины и рук. Результаты занятий можно отслеживать по консоли, которой оснащен тренажер. Поскольку степпер работает на батарейках, его с уверенностью можно назвать мобильным, и заниматься на нем можно где угодно.

Министеппер c эспандерами ROYAL FitnessМинистеппер c эспандерами ROYAL Fitness
Министеппер c эспандерами ROYAL Fitness. Фото: market.yandex.ru
Министеппер c эспандерами ROYAL FitnessМинистеппер c эспандерами ROYAL Fitness
Министеппер c эспандерами ROYAL Fitness. Фото: market.yandex.ru
Министеппер c эспандерами ROYAL FitnessМинистеппер c эспандерами ROYAL Fitness
Министеппер c эспандерами ROYAL Fitness. Фото: market.yandex.ru

Brumer Step M2 TF-S032Y

Мини-степпер для интенсивных домашних тренировок. Плюс модели — в наличии особой системы, которая способствует распределению нагрузки равномерно на все мышцы.

Тренажер работает автономно, его не нужно подключать к сети, так что использовать его можно не только в городской квартире, но и на даче. А отслеживать норму по шагам можно, ориентируясь на небольшой, но четкий дисплей. На нем же отображаются и калории.

Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)
Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y). Фото: market.yandex.ru
Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)
Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y). Фото: market.yandex.ru
Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y)
Министеппер поворотный Brumer Step M2 (TF-S032Y). Фото: market.yandex.ru
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