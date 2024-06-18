Этот знаменитый в TikTok гаджет — мой секрет здоровья

Posted 18 июня, 07:30
Published 18 июня, 07:30
Modified 10 сентября, 02:15
Updated 10 сентября, 02:15
Мини-степпер, занятия на котором позволяют тренировать различные группы мышц и, конечно же, достигать поставленных целей по количеству шагов за день. Отслеживать результаты легко по дисплею — на нем можно видеть и расход калорий, и число шагов. Это позволяет контролировать и корректировать нагрузку.
Плюсы моделимодели https://market.yandex.ru/catalog--steppery/18072156/list?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=2224499&utm_term=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&clid=2357258&mclid=1003&pp=900&distr_type=7&vid=967441d6ef2413e05a995a63c6c9608f&suggest_text=степпер&hid=396898&rs=eJwzEg1grGLheDRH4hIjF0fv6cXzGtcdmSrpdISRS5qLg4NRQEGCS4FLgE2KMyU1LbE0pyTeWIFBg4HLECzJKMGowCjAJCWfXJAYX5yRXxCfmZdcWhJfnlmSEZ9ckBtfXJKal5yZg6SFQ4JFgUVAQEo6KbE4Mzk-ObEov7Q4NSe-ICcxMy--ODWxKDlD4dRyLo21jUFctmAtMlAt6rn5KUCVcC1gW8oyU1Lz45MS8_JSi2Dazzzj1Nj6pVaA0Ysj2TDZzNLEwCzIyNDc0MLAyMjM2ATI1TdJNjZPS0xOSjUxN0ixNLe0NDMwSjE3NbCwMEw0MDMw0DfUNwQAwLVP8A%2C%2C— компактные размеры, высокая прочность и возможность тренировать мышцы не только ног, но и спины благодаря наличию в комплекте эспандеров.
Компактный мини-степпер — отличный выбор для домашних тренировок. Он удобен тем, что распределяет нагрузку равномерно. Модель оснащена функциональными платформами, на которых ноги не скользят.
Небольшие размеры позволяют установить мини-степпер в любом помещении. Отслеживать количество шагов можно по дисплею.
На этом мини-степпере могут тренироваться как любители, так и профессиональные спортсмены. Для домашнего использования он подходит идеально, а компактные размеры позволяют разместить его даже в небольшой комнате.
Модель отличается прочной конструкцией, благодаря чему мини-степпер выдерживает даже внушительные нагрузки. Платформы для ног отличаются устойчивостью к скольжению, что делает мини-степпер безопасным.
Компактный, удобный и прочный мини-степпер позволяет тренировать различные группы мышц, в том числе спины и рук. Результаты занятий можно отслеживать по консоли, которой оснащен тренажер. Поскольку степпер работает на батарейках, его с уверенностью можно назвать мобильным, и заниматься на нем можно где угодно.
Мини-степпер для интенсивных домашних тренировок. Плюс модели — в наличии особой системы, которая способствует распределению нагрузки равномерно на все мышцы.
Тренажер работает автономно, его не нужно подключать к сети, так что использовать его можно не только в городской квартире, но и на даче. А отслеживать норму по шагам можно, ориентируясь на небольшой, но четкий дисплей. На нем же отображаются и калории.
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