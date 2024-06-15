От минимализма до домашнего уюта: 8 идей обустройства зоны отдыха во дворе дома

Posted 15 июня, 09:28
Published 15 июня, 09:28
Modified 10 сентября, 02:22
Updated 10 сентября, 02:22
Летняя гостинная может стать не только местом для уединения, но и зоной для готовки еды, вечеринок, семейных праздников, вечерних закатов и романтичных вечеров.
Независимо от того, каким пространством вы обладаете на своей даче или во дворе дома, обустройство не будет стоить вам больших денег. Возможно, что неиспользуемая или старая мебель еще послужит вам, превратив пространство в уютный оазис. Даже новый слой краски яркого цвета и декоративные акценты в виде подушек и половичков уже преобразят пространство.
В этом открытом пространстве царит уютная атмосфера благодаря разнообразным текстурам, от плетеной мебели и подушек в стиле гобеленов до пышного покрывала из овчины, которое идеально подходит для того, чтобы уютно устроиться за чтением. Даже напольное покрытие — комбинация брусчатки и гальки, уложенной в бетон придает глубину общему дизайну.
Задняя веранда этого дома для отдыха гармонично вписывается в окружающий ландшафт, позволяя видеть естественную красоту тропиков. Уютный столик в стиле бистро — это непринужденное место для утреннего кофе или послеобеденных коктейлей, а плитка с рисунком придает дополнительный дизайнерский колорит.
Если главное достоинство вашего балкона — пейзаж, расположите мебель так, чтобы кресла были обращены к закату. Поверьте, это будет самым любимым вашим местом, в котором вы захотите проводить каждый вечер.
Располагая большим пространством без навеса и соблюдая принцип минимализма, выбирайте большую мебель для улицы, которая не потеряется. Это позволит выглядеть вашей зоне гармонично и уместно, нежели при наличии маленькой и компактной мебели.
Кусочек цивилизации в этом огромном природном ландшафтном дизайне спланирован так, как будто они всегда были вместе. Окружите свою зону отдыха простыми растениями, которые растут в вашем регионе, и вы будете чувствовать себя словно в дикой природе.
Навес у дома — самое идеальное место, чтобы создать зону отдыха. Дизайнер использовала в оформлении этого открытого пространства ярко-оранжевый цвет, которые контрастируют с домом. Это доказательство того, что вы можете использовать любой яркий цвет, который вам нравится.
Если рядом с вашей зоной отдыха мало растений и деревьев, то благодаря использованию искусственного газона и больших кашпо с растениями можно добиться уютной тропической веранды.
Согласитесь, ведь с таким простором не нужно ничего лишнего. Быть проще и ближе к природе позволяет простая деревянная мебель с четкими и простыми линиями. Здесь не будут уместны скатерти и даже яркие подушки, в этом экстерьере все естественно и органично.
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