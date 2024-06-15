От минимализма до домашнего уюта: 8 идей обустройства зоны отдыха во дворе дома

Независимо от того, каким пространством вы обладаете на своей даче или во дворе дома, обустройство не будет стоить вам больших денег. Возможно, что неиспользуемая или старая мебель еще послужит вам, превратив пространство в уютный оазис. Даже новый слой краски яркого цвета и декоративные акценты в виде подушек и половичков уже преобразят пространство.