newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня, 18:50

Published 13 июня, 18:50

Modified 10 сентября, 02:17

Updated 10 сентября, 02:17

10 идей хранения детской одежды в шкафу: создаем гардеробную

13 июня 2024, 18:50
Топ-10 идей детской гардеробной как у звезд. Рассказываем, где хранить многочисленные платья, футболки и прочую одежду детей.

Хотя детская одежда и меньше по размеру, ее огромное количество имеет свойство постоянно валяться на полу или в неподходящих местах. Где хранить все это добро — вопрос, ведь в отличии от других шкафов, детская мебель обычно меньше по размеру. Рассказываем, как упорядочить все эти крошечные туфли, наряды и многое другое, что может оказаться настоящей проблемой.

Встроенный шкаф

Один из способов уменьшить визуальный беспорядок — разместить все вещи в большом встроенном шкафу до потолка. Это позволит использовать каждый квадратный сантиметр пространства, где поместятся коробки для хранения многочисленной одежды и игрушек, а комната приобретет более чистый и опрятный вид.

 

Используйте цветовые ориентиры для хранения различных вещей

Органайзеры для хранения не просто так имеют различные цвета. Вы можете приучить ребенка складывать майки в короб красного цвета, а носки — в синий короб. Если складывать похожие предметы вместе, этот прием приучает к порядку с раннего детства.

 

Добавьте обои в детскую гардеробную

Вместо того, чтобы оставлять стены в вашем шкафу белыми, поэкспериментируйте с рисунком, например поклеив красивые обои. Таким образом, все внимание останавливается на приятном для глаз рисунке, а не на одежде, игрушках или любых других безделушках, которые вы там храните.

 

Добавьте практичные и функциональные детали мебели в гардеробную

Гардеробная ребенка как и взрослого должна состоять не только из одних полок, но и вешалок, выдвижных ящиках, корзинах и прочих элементах мебели для хранения. Учитывайте рост ребенка, чтобы он мог дотянуться до вещей, которыми пользуется регулярно.

 

Используйте вешалку для одежды как дополнение к гардеробному шкафу

Чтобы постоянно не лазить в шкаф и не перебирать все вещи, можно заранее составить несколько комплектов одежды или выбрать любимые платья, которые будут выгуливаться в ближайшие дни. Для этого достаточно приобрести отдельно стоящую вешалку-штангу, которая позволит упорядочить наряды. Поставить ее можно в любом удобном месте комнаты.

 

Используйте верхнюю полку в шкафу

Если шкаф в комнате ребенка больше в высоту, чем в ширину, соорудите дополнительные полки или места для хранения вещей не первой необходимости.

 

Сделайте шкаф-гардеробную доступным для самого ребенка

Если у вас есть место для встроенного детского шкафа, постарайтесь сделать его удобным для пользования в первую очередь ребенку. Пусть он видит, какая у него есть одежда и что он может надеть. Главное, сделать вешалки и ящики в такой доступности, чтобы детям не нужно было каждый раз звать родителей на помощь, когда понадобиться определенная вещь.

 

Пусть ребенок тоже приложит свои руки к созданию собственной гардеробной

По мере взросления детей и их перехода в подростковый возраст, гардеробная будет иметь еще более важное значение. Пусть ребенок сам добавляет и перестраивает шкаф для одежды, ориентируясь на свои вкусы и предпочтения. Возможно, девочкам захочется выкрасить гардеробную в яркий розовый цвет и обзавестить милыми корзинами, а мальчики захотят сменить милых мишек на обоях на что-то более серьезное.

 

Если гардеробную делят два ребенка, создайте зеркальное расположение

Если ваши дети живут в одной комнате или вам нужно отделить повседневную одежду от модной, разделение шкафа на зоны станет отличным вариантом. При этом наполнение шкафа будет по прежнему выглядеть эстетично, создавая ощущение целостности пространства.

 

Храните игрушки в органайзере

Если ваши дети любят мягкие игрушки, но их количество со временем становится чересчур огромным, воспользуйтесь специальным подвесным органайзером. Чтобы убрать беспорядок, сложите зайцев, мишек и кукол в органайзер для обуви или мелких предметов. Такое приспособление можно повесить на дверь гардеробной или свободную стену внутри шкафа.

Читайте также:
10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествахОбновляем устаревшую маленькую кухню — 6 хитростей, чтобы преобразить пространствоСамый смелый тренд оклейки обоев в 2024 году, делающий пространство больше
#Эмилия Шпилева#Общество#Спецпроекты#Ремонт#Мебель#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Интерьер#Косметический ремонт#Гардеробная
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика