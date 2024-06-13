10 идей хранения детской одежды в шкафу: создаем гардеробную

Если у вас есть место для встроенного детского шкафа, постарайтесь сделать его удобным для пользования в первую очередь ребенку. Пусть он видит, какая у него есть одежда и что он может надеть. Главное, сделать вешалки и ящики в такой доступности, чтобы детям не нужно было каждый раз звать родителей на помощь, когда понадобиться определенная вещь.