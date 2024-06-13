10 идей хранения детской одежды в шкафу: создаем гардеробную

Posted 13 июня, 18:50
Published 13 июня, 18:50
Modified 10 сентября, 02:17
Updated 10 сентября, 02:17
Хотя детская одежда и меньше по размеру, ее огромное количество имеет свойство постоянно валяться на полу или в неподходящих местах. Где хранить все это добро — вопрос, ведь в отличии от других шкафов, детская мебель обычно меньше по размеру. Рассказываем, как упорядочить все эти крошечные туфли, наряды и многое другое, что может оказаться настоящей проблемой.
Один из способов уменьшить визуальный беспорядок — разместить все вещи в большом встроенном шкафу до потолка. Это позволит использовать каждый квадратный сантиметр пространства, где поместятся коробки для хранения многочисленной одежды и игрушек, а комната приобретет более чистый и опрятный вид.
Органайзеры для хранения не просто так имеют различные цвета. Вы можете приучить ребенка складывать майки в короб красного цвета, а носки — в синий короб. Если складывать похожие предметы вместе, этот прием приучает к порядку с раннего детства.
Вместо того, чтобы оставлять стены в вашем шкафу белыми, поэкспериментируйте с рисунком, например поклеив красивые обои. Таким образом, все внимание останавливается на приятном для глаз рисунке, а не на одежде, игрушках или любых других безделушках, которые вы там храните.
Гардеробная ребенка как и взрослого должна состоять не только из одних полок, но и вешалок, выдвижных ящиках, корзинах и прочих элементах мебели для хранения. Учитывайте рост ребенка, чтобы он мог дотянуться до вещей, которыми пользуется регулярно.
Чтобы постоянно не лазить в шкаф и не перебирать все вещи, можно заранее составить несколько комплектов одежды или выбрать любимые платья, которые будут выгуливаться в ближайшие дни. Для этого достаточно приобрести отдельно стоящую вешалку-штангу, которая позволит упорядочить наряды. Поставить ее можно в любом удобном месте комнаты.
Если шкаф в комнате ребенка больше в высоту, чем в ширину, соорудите дополнительные полки или места для хранения вещей не первой необходимости.
Если у вас есть место для встроенного детского шкафа, постарайтесь сделать его удобным для пользования в первую очередь ребенку. Пусть он видит, какая у него есть одежда и что он может надеть. Главное, сделать вешалки и ящики в такой доступности, чтобы детям не нужно было каждый раз звать родителей на помощь, когда понадобиться определенная вещь.
По мере взросления детей и их перехода в подростковый возраст, гардеробная будет иметь еще более важное значение. Пусть ребенок сам добавляет и перестраивает шкаф для одежды, ориентируясь на свои вкусы и предпочтения. Возможно, девочкам захочется выкрасить гардеробную в яркий розовый цвет и обзавестить милыми корзинами, а мальчики захотят сменить милых мишек на обоях на что-то более серьезное.
Если ваши дети живут в одной комнате или вам нужно отделить повседневную одежду от модной, разделение шкафа на зоны станет отличным вариантом. При этом наполнение шкафа будет по прежнему выглядеть эстетично, создавая ощущение целостности пространства.
Если ваши дети любят мягкие игрушки, но их количество со временем становится чересчур огромным, воспользуйтесь специальным подвесным органайзером. Чтобы убрать беспорядок, сложите зайцев, мишек и кукол в органайзер для обуви или мелких предметов. Такое приспособление можно повесить на дверь гардеробной или свободную стену внутри шкафа.
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