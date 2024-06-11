Дочь Михаила Задорнова опубликовала фото в купальнике

Posted 11 июня, 11:21
Published 11 июня, 11:21
Modified 10 сентября, 02:06
Updated 10 сентября, 02:06
Под изображением женщина подписала, что «родительство — это тяжело».
Мужа Елены зовут Али Тартуси. Он ливанец. Семья постоянно проживает на Мальте. Подробностями личной жизни дочь артиста делится редко. Только год назад в медиапространстве появилась информация, что супруги воспитывают двоих детей, а в декабре прошлого года женщина сообщила, что вновь стала мамой. Все дети в семье Тартуси — девочки.
Елена родилась в 1990 году. По профессии она художник. В своем блоге Задорнова-Тартуси неоднократно отмечала, что отец для нее всегда был примером. Дочь юмориста обратила внимание на сходство характеров своего мужа и Михаила Задорнова. Она счастлива, что связала свою жизнь именно с таким человеком, как Али.
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