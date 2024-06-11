Дочь Михаила Задорнова опубликовала фото в купальнике

Елена родилась в 1990 году. По профессии она художник. В своем блоге Задорнова-Тартуси неоднократно отмечала, что отец для нее всегда был примером. Дочь юмориста обратила внимание на сходство характеров своего мужа и Михаила Задорнова. Она счастлива, что связала свою жизнь именно с таким человеком, как Али.