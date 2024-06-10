Леди Гага опровергла слухи о беременности в видео TikTok

Напомним, Полански окончил Гарвард и работает в Институте иммунотерапии рака и Фонде Паркера. Пара подтвердила свой роман, когда была замечена за поцелуем в памятном 2020 году. До этого Гага была помолвлена дважды: сначала с Тейлором Кинни — они разорвали помолвку в июле 2016 года. После этого звезда была помолвлена со своим администратором Кристианом Карино, их отношения завершились в 2019 году.