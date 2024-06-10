Леди Гага опровергла слухи о беременности в видео TikTok

Posted 10 июня, 06:54
Published 10 июня, 06:54
Modified 10 сентября, 01:58
Updated 10 сентября, 01:58
Слухи о беременности Гаги поползли после того, как папарацци сняли ее на свадьбе сестры. На торжестве звезда была в маленьком узком черном платье, которое обтянуло ее выпирающий живот. Фото попало на страницы таблоидов, и новость облетела весь мир.
Певице пришлось лично объяснить недоразумение, и она сделала это посредством своей страницы в TikTok.
«Не беременна — просто плачу в спортзале», — подписала Гага личный снимок, частично процитировав слова из хита Тейлор Свифт Down Bad.
Также артистка порадовала фанатов новым видео, запечатлев себя в разгар создания прически и макияжа. «Мне не нужно искать эстетику, я и есть эстетка», — сказала она.
Между тем слухи о замужестве Леди Гаги ходят уже давно. Миллионы поклонников певицы уверены, что она счастлива с нынешним бойфрендом — 46-летним Майклом Полански. На свадьбе сестры Гага блистала кольцом на том самом пальце. Ходят слухи, что бизнесмен уже сделал любимой предложение руки и сердца, подарив украшение с огромным бриллиантом. К слову, новостей о браке кумира почитатели ее таланта ждут с 2021 года.
«Она говорила своим друзьям, что хочет поработать над несколькими проектами, а затем остепениться», — сообщил тогда источник из окружения певицы.
Напомним, Полански окончил Гарвард и работает в Институте иммунотерапии рака и Фонде Паркера. Пара подтвердила свой роман, когда была замечена за поцелуем в памятном 2020 году. До этого Гага была помолвлена дважды: сначала с Тейлором Кинни — они разорвали помолвку в июле 2016 года. После этого звезда была помолвлена со своим администратором Кристианом Карино, их отношения завершились в 2019 году.
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