51-летняя супермодель Хайди Клум доказала, что не использует ботокс

Супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в социальной сети видео с доказательством того, что не использует инъекции ботокса. На кадрах 51-летняя звезда поднимает и опускает брови, демонстрируя тем самым свои морщины на лбу.