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Posted 11 июня, 10:46

Published 11 июня, 10:46

Modified 10 сентября, 02:05

Updated 10 сентября, 02:05

51-летняя супермодель Хайди Клум доказала, что не использует ботокс

11 июня 2024, 10:46
Супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в социальной сети видео с доказательством того, что не использует инъекции ботокса. На кадрах 51-летняя звезда поднимает и опускает брови, демонстрируя тем самым свои морщины на лбу.

Как пишет lady.mail.ru, Клум сняла свой ролик без косметики, закрыв нижнюю часть лица руками, чтобы сконцентрировать внимание на бровях и лбу. Так она хотела показать подписчикам, что не делает уколы красоты.

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