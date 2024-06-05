Чем опасны «уколы для похудения», которыми пользуются Илон Маск и другие знаменитости

В «уколах для похудения» масса побочных эффектов. Они вызывают изжогу и тошноту, ухудшают пищеварение, тем самым вызывая вздутие живота и запоры. Многие звезды, которые худеют таким образом, часто жалуются на головные боли, головокружения и даже на развитие депрессии. Например, Илон Маск жаловался на тухлый привкус во рту и сильную отрыжку после чудо-уколов для похудения, а Дана Борисова заявила, что у нее развился тремор и нарушилось зрение.