Чем опасны «уколы для похудения», которыми пользуются Илон Маск и другие знаменитости

Posted 5 июня, 06:00
Published 5 июня, 06:00
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
Похудение с помощью «волшебных» инъекций приписывают и Джессике Симпсон, и Кристине Агилере, и Илону Маску, и Робби Уильямсу, и Дане Борисовой, и Анне Семенович. Результат налицо — стремительное похудение звезд заметно невооруженным глазом. Популярность инъекций в том, что они дают быстрые результаты без особых усилий. Но это и опасно.
Такого суперэффекта удалось добиться с помощью препарата от диабета «Оземпик». Принцип действия чудо-инъекции прост: действующее вещество семаглутид снижает концентрацию глюкозы в крови, в результате чего аппетит притупляется, а процессы пищеварения замедляются. В итоге даже человек с повышенным аппетитом не может есть большие объемы пищи.
Врачи подтверждают, что для лечения сахарного диабета препараты на основе семаглутида действительно очень эффективны. Но если диабетикам такая помощь просто необходима, то здоровые люди при приеме таких препаратов могут, напротив, существенно ухудшить свое здоровье.
В «уколах для похудения» масса побочных эффектов. Они вызывают изжогу и тошноту, ухудшают пищеварение, тем самым вызывая вздутие живота и запоры. Многие звезды, которые худеют таким образом, часто жалуются на головные боли, головокружения и даже на развитие депрессии. Например, Илон Маск жаловался на тухлый привкус во рту и сильную отрыжку после чудо-уколов для похудения, а Дана Борисова заявила, что у нее развился тремор и нарушилось зрение.
Врачи предупреждают, что постоянные «уколы для похудения» нарушают работу ЖКТ и могут привести к серьезной интоксикации, нанося непоправимый вред организму. А некоторые медики утверждают, что подобные инъекции могут привести даже к развитию онкологии.
Кроме того, «слезть» с уколов не так просто. После прекращения инъекций аппетит снова возвращается и кишечник начинает работать нормально, поэтому вес может вернуться в двойном объеме.
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