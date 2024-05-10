Исследование: у людей с аутизмом риск самоповреждения выше в два раза

Диагностика РАС обычно начинается в детском возрасте, когда первые признаки становятся заметными. Процесс включает оценку поведения и развития ребенка медицинскими специалистами, такими как педиатры, неврологи или психологи, часто с использованием специализированных инструментов и интервью с родителями. Болезнь сама по себе считается неизлечимой, но жизнь людей с этим расстройством можно облегчить. Инклюзия в образовательной среде, на рабочих местах и в общественной жизни, а также доступ к ресурсам и услугам может значительно улучшить жизнь людей с аутизмом.