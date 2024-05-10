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Posted 10 мая, 06:23

Published 10 мая, 06:23

Modified 9 сентября, 22:49

Updated 9 сентября, 22:49

У британцев с расстройствами аутистического спектра обнаружили высокую частоту самоповреждений

Исследование: у людей с аутизмом риск самоповреждения выше в два раза

10 мая 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
У британцев с расстройствами аутистического спектра обнаружили высокую частоту самоповреждений
Исследование британских ученых выявило, что взрослые люди с аутизмом чаще, чем люди без этого расстройства, сталкиваются с такими проблемами, как самоповреждение, тревожность, депрессия. Они также чаще подвержены употреблению тяжелых психоактивных веществ.

Группа ученых использовала данные медицинских карт британцев для изучения того, как часто встречаются эти симптомы у взрослых с расстройствами аутистического спектра (РАС) по сравнению с обычным населением. Исследованием руководил профессор University College London Джошуа Стотт.

В исследование были включены данные 15 тысяч взрослых людей с РАС без умственной отсталости, 6 тысяч человек с РАС и умственной отсталостью и более 9,5 миллиона человек в контрольной группе, пишет nplus1.ru.

По данным исследования, люди с аутизмом, но без умственной отсталости, чаще страдали от тревожности, депрессий, занимались самоповреждением и употребляли психоактивные препараты в сравнении с теми, у кого не было диагностировано это заболевание. В то же время проблемы с алкоголем, головные боли и ЗППП были примерно на одинаковом уровне в обеих группах.

Среди людей с аутизмом и страдающих слабоумием также зафиксированы более высокие показатели тревожности, депрессии и самоповреждений по сравнению с обычным населением, но у них реже встречались боли в шее, спине или головные боли.

Дополнительный анализ показал, что самоповреждения среди людей с аутизмом происходят в два раза чаще, чем у обычных людей.

Как жить с РАС

Диагностика РАС обычно начинается в детском возрасте, когда первые признаки становятся заметными. Процесс включает оценку поведения и развития ребенка медицинскими специалистами, такими как педиатры, неврологи или психологи, часто с использованием специализированных инструментов и интервью с родителями. Болезнь сама по себе считается неизлечимой, но жизнь людей с этим расстройством можно облегчить. Инклюзия в образовательной среде, на рабочих местах и в общественной жизни, а также доступ к ресурсам и услугам может значительно улучшить жизнь людей с аутизмом.

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#Наука#Алкоголь#Исследование#Все материалы авторов#Психологи#Депрессия#Головные боли#Психоактивные вещества#Аутизм
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