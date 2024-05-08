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Posted 8 мая, 09:52

Published 8 мая, 09:52

Modified 9 сентября, 22:48

Updated 9 сентября, 22:48

Можно ли отрастить волосы быстро и как сделать их густыми

Можно ли отрастить волосы быстро и как сделать их густыми

8 мая 2024, 09:52
Фото: 1MI
Можно ли отрастить волосы быстро и как сделать их густыми
Быстро отрастить волосы поможет комплексный подход к уходу за кожей головы и прядями. Это можно сделать как в домашних условиях, так и в косметических салонах. Как ухаживать за волосами, чтобы они были густыми и здоровыми, — рассказывают трихологи.

Массаж

Самая доступная техника, помогающая отрастить локоны и сделать их гуще. Массаж стимулирует кровообращение и обеспечивает питание волосяным фолликулам.

Массаж можно делать мягкой щеткой или просто пальцами, ежедневно уделяя этой процедуре 15 — 20 минут. Движения должны быть плавными и мягкими: постепенно передвигайтесь от зоны лба к затылку, а потом к вискам. Для стимуляции быстрого роста прядей применяйте во время массажа натуральные масла — например, кокосовое, репейное, касторовое, льняное.

Массаж — Самая доступная техника, помогающая отрастить локоны и сделать их гущеМассаж — Самая доступная техника, помогающая отрастить локоны и сделать их гуще
Массаж — Самая доступная техника, помогающая отрастить локоны и сделать их гуще. Фото: Изображение Midjourney

Маски для волос

Чтобы отрастить пряди быстро и сделать их здоровей и гуще, применяйте маски. Трихологи советуют перцовую маску, маску с отваром лопуха и алоэ вера, кокосовым, оливковым и касторовым маслом. Можно приобрести уже готовые средства для быстрого роста волос либо сделать маски самостоятельно из коры дуба, луковой шелухи, яичного желтка.

Средства для домашнего ухода

Трихологи рекомендуют не мыть голову слишком часто. Чтобы отрастить густые волосы, используйте бессульфатные средства при мытье головы: сначала вспеньте шампунь в руках, а потом нанесите на всю кожу, слегка массируя. Используйте укрепляющие и уплотняющие бальзамы, но наносите их только на пряди — втирать в кожу эти средства не стоит.

Максимально сократите травмирующие факторы: использование стайлера, плойки, химических средств укладки, фена. Все это повреждает структуру прядей и мешает их отрастить быстро.

Максимально сократите травмирующие факторы: использование стайлера, плойкиМаксимально сократите травмирующие факторы: использование стайлера, плойки
Максимально сократите травмирующие факторы: использование стайлера, плойки. Фото: Изображение Midjourney

Образ жизни

Пересмотрите свое отношение к здоровью и образу жизни: для крепких и густых волос важны такие факторы, как правильно подобранный рацион, обогащенный витаминами и минералами, полноценный сон, достаточное потребление жидкости, отсутствие стресса, активные физические нагрузки.

Салонные процедуры

Если вы действительно хотите отрастить пряди быстро, обратитесь к специалистам. Ускорить рост волос и сделать их густыми и здоровыми помогут такие процедуры: мезотерапия, дарсонвализация, плазмолифтинг.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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