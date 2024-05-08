Можно ли отрастить волосы быстро и как сделать их густыми

Трихологи рекомендуют не мыть голову слишком часто. Чтобы отрастить густые волосы, используйте бессульфатные средства при мытье головы: сначала вспеньте шампунь в руках, а потом нанесите на всю кожу, слегка массируя. Используйте укрепляющие и уплотняющие бальзамы, но наносите их только на пряди — втирать в кожу эти средства не стоит.