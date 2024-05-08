Можно ли отрастить волосы быстро и как сделать их густыми

Posted 8 мая, 09:52
Published 8 мая, 09:52
Modified 9 сентября, 22:48
Updated 9 сентября, 22:48
Самая доступная техника, помогающая отрастить локоны и сделать их гуще. Массаж стимулирует кровообращение и обеспечивает питание волосяным фолликулам.
Массаж можно делать мягкой щеткой или просто пальцами, ежедневно уделяя этой процедуре 15 — 20 минут. Движения должны быть плавными и мягкими: постепенно передвигайтесь от зоны лба к затылку, а потом к вискам. Для стимуляции быстрого роста прядей применяйте во время массажа натуральные масла — например, кокосовое, репейное, касторовое, льняное.
Чтобы отрастить пряди быстро и сделать их здоровей и гуще, применяйте маски. Трихологи советуют перцовую маску, маску с отваром лопуха и алоэ вера, кокосовым, оливковым и касторовым маслом. Можно приобрести уже готовые средства для быстрого роста волос либо сделать маски самостоятельно из коры дуба, луковой шелухи, яичного желтка.
Трихологи рекомендуют не мыть голову слишком часто. Чтобы отрастить густые волосы, используйте бессульфатные средства при мытье головы: сначала вспеньте шампунь в руках, а потом нанесите на всю кожу, слегка массируя. Используйте укрепляющие и уплотняющие бальзамы, но наносите их только на пряди — втирать в кожу эти средства не стоит.
Максимально сократите травмирующие факторы: использование стайлера, плойки, химических средств укладки, фена. Все это повреждает структуру прядей и мешает их отрастить быстро.
Пересмотрите свое отношение к здоровью и образу жизни: для крепких и густых волос важны такие факторы, как правильно подобранный рацион, обогащенный витаминами и минералами, полноценный сон, достаточное потребление жидкости, отсутствие стресса, активные физические нагрузки.
Если вы действительно хотите отрастить пряди быстро, обратитесь к специалистам. Ускорить рост волос и сделать их густыми и здоровыми помогут такие процедуры: мезотерапия, дарсонвализация, плазмолифтинг.
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