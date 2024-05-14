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Posted 14 мая, 04:00

Published 14 мая, 04:00

Modified 9 сентября, 22:56

Updated 9 сентября, 22:56

5 самых распространенных причин ожирения, которые от нас не зависят

5 самых распространенных причин ожирения, которые от нас не зависят

14 мая 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
5 самых распространенных причин ожирения, которые от нас не зависят
Не всегда избыточный вес можно вменить в вину человеку. Есть ситуации, когда набор лишних килограммов зависит не от неправильного питания и малоподвижного образа жизни, а является объективным фактором. Перечислим пять таких причин, способных привести к ожирению.

Наследственность

Тот факт, что у родителей имеется лишний вес, необязательно указывает на то, что ребенок тоже столкнется с такой же проблемой. Но ему стоит помнить, что он носитель определенной генетики, поэтому входит в группу риска. Таким людям очень важно контролировать свой режим питания и поддерживать физическую активность, чтобы избежать ожирения.

Питание в раннем возрасте

Ученые провели ряд исследований и выявили, что дети, которые выросли на искусственном вскармливании, более склонны к избыточному весу и ожирению. Это связывают с тем, что в организмах младенцев с различными типами питания (смеси для детского питания, грудное молоко) развиваются разные кишечные бактерии, которые влияют и на способность организма накапливать жир.

Дети, которые выросли на искусственном вскармливании, более склонны к избыточному весу и ожирениюДети, которые выросли на искусственном вскармливании, более склонны к избыточному весу и ожирению
Дети, которые выросли на искусственном вскармливании, более склонны к избыточному весу и ожирению. Фото: Изображение Midjourney

Нарушение работы гормонов

Неправильная работа нашей гормональной системы тоже может стать одной из причин, которые могут привести к ожирению. Так, часто женщины сильно поправляются на фоне беременности, грудного вскармливания, менопаузы — все эти периоды, как известно, сопровождаются сбоем гормонального фона. Ожирению также может способствовать снижение функций щитовидной железы, вызывающее гипотиреоз, недостаток и повышенная активность надпочечников.

Психические расстройства

Следующими в списке причин, ведущих к ожирению, идут ментальные нарушения.

«Чаще всего это булимия, компульсивное психогенное переедание и другие расстройства пищевого поведения, а также депрессия», — комментирует врач-гастроэнтеролог Айгуль Адельмурзина.

Кстати, прием препаратов, назначаемых при психических нарушениях, тоже может быть причиной набора веса. В частности, антидепрессанты могут повышать аппетит, нарушать обмен веществ.

Часто женщины сильно поправляются на фоне беременности, грудного вскармливания, менопаузыЧасто женщины сильно поправляются на фоне беременности, грудного вскармливания, менопаузы
Часто женщины сильно поправляются на фоне беременности, грудного вскармливания, менопаузы. Фото: Изображение Midjourney

Зависимость от нездоровой пищи

На вкусную еду можно подсесть как на наркотик, особенно на ту, что распространяется в точках массового питания. Как правило, это фастфуд, выпечка, мороженое, сладкие напитки — все это содержит большое количество сахара, жира и даже специальных добавок, вызывающих привыкание.

#Общество#Здоровье#Красота#Вес#Ожирение#Все материалы авторов
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