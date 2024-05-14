5 самых распространенных причин ожирения, которые от нас не зависят

Тот факт, что у родителей имеется лишний вес, необязательно указывает на то, что ребенок тоже столкнется с такой же проблемой. Но ему стоит помнить, что он носитель определенной генетики, поэтому входит в группу риска. Таким людям очень важно контролировать свой режим питания и поддерживать физическую активность, чтобы избежать ожирения.