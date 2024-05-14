5 самых распространенных причин ожирения, которые от нас не зависят

Posted 14 мая, 04:00
Published 14 мая, 04:00
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Тот факт, что у родителей имеется лишний вес, необязательно указывает на то, что ребенок тоже столкнется с такой же проблемой. Но ему стоит помнить, что он носитель определенной генетики, поэтому входит в группу риска. Таким людям очень важно контролировать свой режим питания и поддерживать физическую активность, чтобы избежать ожирения.
Ученые провели ряд исследований и выявили, что дети, которые выросли на искусственном вскармливании, более склонны к избыточному весу и ожирению. Это связывают с тем, что в организмах младенцев с различными типами питания (смеси для детского питания, грудное молоко) развиваются разные кишечные бактерии, которые влияют и на способность организма накапливать жир.
Неправильная работа нашей гормональной системы тоже может стать одной из причин, которые могут привести к ожирению. Так, часто женщины сильно поправляются на фоне беременности, грудного вскармливания, менопаузы — все эти периоды, как известно, сопровождаются сбоем гормонального фона. Ожирению также может способствовать снижение функций щитовидной железы, вызывающее гипотиреоз, недостаток и повышенная активность надпочечников.
Следующими в списке причин, ведущих к ожирению, идут ментальные нарушения.
«Чаще всего это булимия, компульсивное психогенное переедание и другие расстройства пищевого поведения, а также депрессия», — комментирует врач-гастроэнтеролог Айгуль Адельмурзина.
Кстати, прием препаратов, назначаемых при психических нарушениях, тоже может быть причиной набора веса. В частности, антидепрессанты могут повышать аппетит, нарушать обмен веществ.
На вкусную еду можно подсесть как на наркотик, особенно на ту, что распространяется в точках массового питания. Как правило, это фастфуд, выпечка, мороженое, сладкие напитки — все это содержит большое количество сахара, жира и даже специальных добавок, вызывающих привыкание.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14