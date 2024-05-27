Знаменитости с биполярным расстройством: личные истории и интересные факты

Posted 27 мая, 17:02
Published 27 мая, 17:02
Modified 9 сентября, 23:43
Updated 9 сентября, 23:43
Рассмотрим несколько известных личностей, которые поделились своими историями борьбы с биполярным расстройством, и узнаем интересные факты о них.
Номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, что стоило ему карьеры и здоровья. Его мачеха в 2020 году в интервью People сообщила, что у Роберта диагностировали биполярное расстройство личности, что мешало ему сохранять трезвость.
Роберт Дауни-младший начал свою актерскую карьеру в возрасте пяти лет, сыграв в фильме своего отца «Паунд». Он также является мастером боевых искусств и активно занимается Винг Чунь кунг-фу.
Селена Гомес открыто рассказывает о своих проблемах со здоровьем. В 2020 году она заявила, что страдает биполярным расстройством личности. Она основала благотворительную организацию Wondermind, направленную на дестигматизацию психического здоровья.
Помимо своей музыкальной карьеры, Селена Гомес является продюсером успешного сериала «13 причин почему» на Netflix. Она также владеет собственной линией косметики Rare Beauty.
Обладательница «Оскара» призналась в наличии биполярного расстройства II типа. В 2007 году она временно прекратила сниматься в кино, чтобы сосредоточиться на здоровье. В 2011 и 2013 годах она проходила лечение в стационаре.
Кэтрин Зета-Джонс профессионально занимается танцами и имеет обучение в лондонской школе искусств Arts Educational Schools London. Она также увлекается коллекционированием антикварной мебели.
Мэрайя Кэри скрывала свой диагноз в течение 17 лет. О биполярном расстройстве она рассказала только в 2018 году, хотя знала о нем с 2001 года. Певица сообщила, что после обращения за лечением она окружила себя позитивными людьми и вернулась к созданию музыки.
Мэрайя Кэри обладает уникальным голосом диапазоном в пять октав и может петь ноты на ультразвуковом уровне, недоступном большинству людей. Она также увлекается писательством и выпустила автобиографическую книгу.
Поп-певица Холзи, настоящее имя которой Эшли Франджипани, начала получать психологическую помощь в 17 лет после попытки суицида. Приняв диагноз, она смогла отказаться от вредных привычек и открыто рассказывает о своих переживаниях.
Холзи является художницей-самоучкой и активно использует свои художественные навыки для создания обложек своих альбомов.
Комик и актер Рассел Брэнд страдает биполярным расстройством с раннего подросткового возраста. В своей биографии он упоминает, что у него также были СДВГ, булимия и наркомания, но лечили его только от депрессии, сообщило издание Hello.
Рассел Брэнд является автором нескольких книг, включая автобиографию «Мой Booky Wook». Он также активно занимается йогой и медитацией, что помогает ему справляться с психическими проблемами.
Наиболее известная по роли принцессы Леи, Кэрри Фишер также боролась с зависимостями и биполярным расстройством. В отличие от многих, она открыто говорила о своей болезни задолго до того, как это стало широко обсуждаться.
Кэрри Фишер не только была актрисой, но и талантливым сценаристом и автором. Она написала роман «Почти трезвая», который стал бестселлером и был адаптирован в успешный фильм.
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