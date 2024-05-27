Знаменитости с биполярным расстройством: личные истории и интересные факты

Мэрайя Кэри скрывала свой диагноз в течение 17 лет. О биполярном расстройстве она рассказала только в 2018 году, хотя знала о нем с 2001 года. Певица сообщила, что после обращения за лечением она окружила себя позитивными людьми и вернулась к созданию музыки.