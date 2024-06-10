Три семейных фильма, которые вы должны посмотреть

Posted 10 июня, 11:18
Published 10 июня, 11:18
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Этот блокбастер является продолжением культового боевика с Томом Крузом в главной роли. Вышел на экраны в 2022 году. В центре сюжета Пит Мэверик Митчелл, который приезжает в военную школу «Топ Ган», чтобы инструктировать молодых пилотов. Мэверику достается ответственная миссия — подготовить команду авиаторов к ликвидации секретной лаборатории в одном из вражеских государств. Изюминка фильма — это батальные сцены на самолетах, причем сняты они в реальном формате, а не «воссозданы» при помощи компьютерной техники. Картину по достоинству оценят любители экшен-сцен и красивых спецэффектов.
Если вы хотите посмотреть яркий приключенческий фильм, то смело выбирайте «Затерянный город» — захватывающее времяпрепровождение вам обеспечено. В главных ролях — кумиры миллионов Сандра Буллок, Ченинг Татум и Брэд Питт. Буллок играет писательницу Лоретту Сейдж, которую похищает эксцентричный миллиардер, который уверен — она приведет его к сокровищам затерянного города, описанного у нее в книге. Спасти Лоретту пытается красавец Алан, который красуется на всех обложках ее книг. В фильме есть все достоинства жанра — и экшен, и юмор, и романтическая линия. Съемки проходили в условиях тропического острова, поэтому зрители насладятся еще и живописными пейзажами.
Фантастический фильм «Мир Юрского периода» с Крисом Праттом в главной роли заставит прильнуть к экранам всех домочадцев. История о том, как люди решили приручить динозавров, неожиданно оборачивается огромной опасностью. В парке развлечений «Мир Юрского периода», который населен этими древними животными, вдруг случается страшное — выращенный в лаборатории новый динозавр вдруг вырывается на свободу. Герою Пратта предстоит усмирить его и спасти не только его собратьев, но и всех, кто работает в парке.
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