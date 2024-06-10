Три семейных фильма, которые вы должны посмотреть

Если вы хотите посмотреть яркий приключенческий фильм, то смело выбирайте «Затерянный город» — захватывающее времяпрепровождение вам обеспечено. В главных ролях — кумиры миллионов Сандра Буллок, Ченинг Татум и Брэд Питт. Буллок играет писательницу Лоретту Сейдж, которую похищает эксцентричный миллиардер, который уверен — она приведет его к сокровищам затерянного города, описанного у нее в книге. Спасти Лоретту пытается красавец Алан, который красуется на всех обложках ее книг. В фильме есть все достоинства жанра — и экшен, и юмор, и романтическая линия. Съемки проходили в условиях тропического острова, поэтому зрители насладятся еще и живописными пейзажами.