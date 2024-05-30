5 фильмов о путешественниках и путешествиях, от которых захватывает дух

Posted 30 мая, 15:37
Published 30 мая, 15:37
Modified 10 сентября, 01:24
Updated 10 сентября, 01:24
Фильм режиссера Грега Маклина повествует об истории реально существовавшего человека. Авантюрист Йосси Гинсберг (его роль исполнил Дэниел Рэдклифф), молодой исследователь, вместо того, чтобы просиживать штаны в колледже, отправился искать золото на Амазонке. Персонаж Рэдклиффа не обладает навыками крутого выживальщика, именно поэтому он особенно близок зрителю.
Режиссер Жером Салль снял фильм о знаменитом Жаке-Иве Кусто. Кто же не знает великого исследователя морских глубин и по совместительству одного из изобретателей акваланга! Многие из нас выросли на его документальных фильмах и узнали массу интересных вещей не только о тех, кто проживает на дне океана, но и о батискафах, аквалангах и подводных съемках.
Приключенческий фильм от Джеймса Грея рассказывает историю британского исследователя Перси Харрисона Фосетта, некогда отправившегося на поиски Эльдорадо и не вернувшегося назад. В 1925 году опытный топограф решил найти затерянный город инков. Он взял с собой сына Джека и друга Рейли и отправился в путь, исчезнув навсегда. Что стало с путешественниками, неизвестно до сих пор. Возможно, они и вправду что-то нашли.
История первооткрывателя Южного полюса, рассказанная режиссером Эспеном Сандбергом. Руаль Амундсен — упрямый мечтатель, как и его брат Леон, с детства очарованный историей неизведанных земель. Однажды знаменитый путешественник поступает как заядлый авантюрист: он обманом меняет курс экспедиции, чтобы обогнать своего соперника, Роберта Скотта. Кто победит в гонке, главный приз которой — тяжкое бремя славы?
Еще один знаменитый путешественник, Тур Хейердал, стал центральным персонажем приключенческого фильма от Йоакима Реннинга и Эспена Сандберга. Известно, что знаменитый покоритель тихоокеанских просторов в детстве жутко боялся воды. Однако жажда открытий победила страх, и Хейердал, став взрослым, отправился в опасное путешествие. Исследователь предполагал, что между Полинезией и Южной Америкой существовали контакты. В один прекрасный день он решился проверить это практическим путем.
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