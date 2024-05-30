5 фильмов о путешественниках и путешествиях, от которых захватывает дух

Режиссер Жером Салль снял фильм о знаменитом Жаке-Иве Кусто. Кто же не знает великого исследователя морских глубин и по совместительству одного из изобретателей акваланга! Многие из нас выросли на его документальных фильмах и узнали массу интересных вещей не только о тех, кто проживает на дне океана, но и о батискафах, аквалангах и подводных съемках.