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Posted 30 мая, 15:37

Published 30 мая, 15:37

Modified 10 сентября, 01:24

Updated 10 сентября, 01:24

5 фильмов о путешественниках и путешествиях, от которых захватывает дух

30 мая 2024, 15:37
Необыкновенные приключения, чудеса и поиски сокровищ — что может быть интереснее? Погрузиться в эту атмосферу поможет просмотр хорошего фильма. Он подарит ощущения сродни тем, которые мы испытывали, когда зачитывались романами «Остров сокровищ» и «Дети капитана Гранта».

«Джунгли», 2017

Фильм режиссера Грега Маклина повествует об истории реально существовавшего человека. Авантюрист Йосси Гинсберг (его роль исполнил Дэниел Рэдклифф), молодой исследователь, вместо того, чтобы просиживать штаны в колледже, отправился искать золото на Амазонке. Персонаж Рэдклиффа не обладает навыками крутого выживальщика, именно поэтому он особенно близок зрителю.

«Одиссея», 2016

Режиссер Жером Салль снял фильм о знаменитом Жаке-Иве Кусто. Кто же не знает великого исследователя морских глубин и по совместительству одного из изобретателей акваланга! Многие из нас выросли на его документальных фильмах и узнали массу интересных вещей не только о тех, кто проживает на дне океана, но и о батискафах, аквалангах и подводных съемках.

«Затерянный город Z», 2016

Приключенческий фильм от Джеймса Грея рассказывает историю британского исследователя Перси Харрисона Фосетта, некогда отправившегося на поиски Эльдорадо и не вернувшегося назад. В 1925 году опытный топограф решил найти затерянный город инков. Он взял с собой сына Джека и друга Рейли и отправился в путь, исчезнув навсегда. Что стало с путешественниками, неизвестно до сих пор. Возможно, они и вправду что-то нашли.

«Амундсен», 2019

История первооткрывателя Южного полюса, рассказанная режиссером Эспеном Сандбергом. Руаль Амундсен — упрямый мечтатель, как и его брат Леон, с детства очарованный историей неизведанных земель. Однажды знаменитый путешественник поступает как заядлый авантюрист: он обманом меняет курс экспедиции, чтобы обогнать своего соперника, Роберта Скотта. Кто победит в гонке, главный приз которой — тяжкое бремя славы?

«Кон-Тики», 2012

Еще один знаменитый путешественник, Тур Хейердал, стал центральным персонажем приключенческого фильма от Йоакима Реннинга и Эспена Сандберга. Известно, что знаменитый покоритель тихоокеанских просторов в детстве жутко боялся воды. Однако жажда открытий победила страх, и Хейердал, став взрослым, отправился в опасное путешествие. Исследователь предполагал, что между Полинезией и Южной Америкой существовали контакты. В один прекрасный день он решился проверить это практическим путем.

#Развлечения#Кино#Все материалы авторов#Фильм
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