newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня, 10:57

Published 10 июня, 10:57

Modified 10 сентября, 02:00

Updated 10 сентября, 02:00

Почувствуй себя ребенком: 6 идей летней вечеринки в день рождения

Почувствуй себя ребенком: 6 идей летней вечеринки в день рождения

10 июня 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney
Почувствуй себя ребенком: 6 идей летней вечеринки в день рождения
Если вы в восторге от идеи сделать что-то особенное для празднования дня рождения в этом году, тогда делимся идеями креативных сценариев. С их помощью вы устроите мегавечеринку, которая погрузит вас и ваших гостей в атмосферу детства.

Барбекю во дворе

Отличная погода и светит солнышко? Почему бы не устроить барбекю-вечеринку во дворе. Украсьте территорию шарами и флажками, разожгите гриль, замаринуйте мясо, наполните холодильник напитками. Заранее советуем продумать сценарий досуга — игры и развлечения на свежем воздухе, а также подборку песен из детства.

Катание на роликах

Если же вы нацелены на активный досуг, тогда устройте вечеринку с катанием на роликовых коньках. Для этой цели можно найти и арендовать площадку с ровным покрытием, накрыть там фуршетные столы, организовать диджея с аппаратурой — и можно погружаться в безудержное веселье.

Пижамный бранч

Если вы еще молоды, то наверняка с восторгом отнесетесь к идее устроить вечеринку с ночевкой, пригласив двух-трех близких друзей, не спать всю ночь и болтать обо всем на свете. Если же вы человек взрослый и солидный, пригласите друзей на большой поздний завтрак и предложите им всем прийти в своих любимых пижамах или удобной одежде для ленивого, но приятного досуга.

Вечеринка у костраВечеринка у костра
Вечеринка у костра. Фото: Изображение Midjourney

Вечеринка у костра

Как вам идея, чтобы отправиться в поход вместе с парой верных друзей и отпраздновать день рождения, сидя у костра и горланя любимые песни под гитару. На костре можно запечь картошку и пожарить колбаски. И не забудьте взять с собой напитки. Если удастся раздобыть проектор для показа фильма на открытом воздухе, то развлечения на всю ночь вам обеспечены.

Вечеринка в саду

Накрыть стол на свежем воздухе? Что может быть приятнее. Украсьте территорию цветами и шарами, предложите своим гостям соответствующий дресс-код. Купите несколько дешевых маленьких горшочков и двухдюймовых растений, и пусть каждый посадит свое собственное растение, чтобы забрать его домой в качестве подарка на вечеринку.

Вечеринка с рисованием

Можно совместить празднование для рождения с мастер-классом по рисованию. Попросите гостей принести бутылку вина и сообщите, что вы предоставите все принадлежности для рисования. Все приглашенные уйдут со своим собственным шедевром — или, по крайней мере, они насладятся расслабляющим и веселым времяпрепровождением с друзьями.

Читайте также:
Как изменятся путешествия через 50 лет: ошеломительные прогнозы экспертовЧто такое путин — все о классическом канадском блюдеЛеди Гага опровергла слухи о беременности в видео TikTok
#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика