Почувствуй себя ребенком: 6 идей летней вечеринки в день рождения

Posted 10 июня, 10:57
Published 10 июня, 10:57
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Отличная погода и светит солнышко? Почему бы не устроить барбекю-вечеринку во дворе. Украсьте территорию шарами и флажками, разожгите гриль, замаринуйте мясо, наполните холодильник напитками. Заранее советуем продумать сценарий досуга — игры и развлечения на свежем воздухе, а также подборку песен из детства.
Если же вы нацелены на активный досуг, тогда устройте вечеринку с катанием на роликовых коньках. Для этой цели можно найти и арендовать площадку с ровным покрытием, накрыть там фуршетные столы, организовать диджея с аппаратурой — и можно погружаться в безудержное веселье.
Если вы еще молоды, то наверняка с восторгом отнесетесь к идее устроить вечеринку с ночевкой, пригласив двух-трех близких друзей, не спать всю ночь и болтать обо всем на свете. Если же вы человек взрослый и солидный, пригласите друзей на большой поздний завтрак и предложите им всем прийти в своих любимых пижамах или удобной одежде для ленивого, но приятного досуга.
Как вам идея, чтобы отправиться в поход вместе с парой верных друзей и отпраздновать день рождения, сидя у костра и горланя любимые песни под гитару. На костре можно запечь картошку и пожарить колбаски. И не забудьте взять с собой напитки. Если удастся раздобыть проектор для показа фильма на открытом воздухе, то развлечения на всю ночь вам обеспечены.
Накрыть стол на свежем воздухе? Что может быть приятнее. Украсьте территорию цветами и шарами, предложите своим гостям соответствующий дресс-код. Купите несколько дешевых маленьких горшочков и двухдюймовых растений, и пусть каждый посадит свое собственное растение, чтобы забрать его домой в качестве подарка на вечеринку.
Можно совместить празднование для рождения с мастер-классом по рисованию. Попросите гостей принести бутылку вина и сообщите, что вы предоставите все принадлежности для рисования. Все приглашенные уйдут со своим собственным шедевром — или, по крайней мере, они насладятся расслабляющим и веселым времяпрепровождением с друзьями.
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