Почувствуй себя ребенком: 6 идей летней вечеринки в день рождения

Если вы еще молоды, то наверняка с восторгом отнесетесь к идее устроить вечеринку с ночевкой, пригласив двух-трех близких друзей, не спать всю ночь и болтать обо всем на свете. Если же вы человек взрослый и солидный, пригласите друзей на большой поздний завтрак и предложите им всем прийти в своих любимых пижамах или удобной одежде для ленивого, но приятного досуга.