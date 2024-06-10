Как изменятся путешествия через 50 лет: ошеломительные прогнозы экспертов

Posted 10 июня, 09:00
Published 10 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 01:59
Updated 10 сентября, 01:59
Ученые уверены, что обычные бумажные паспорта в будущем канут в лету. Документы полностью заменит биометрия, причем данные будут проверять по сердцебиению, поскольку сердечная сигнатура каждого человека столь же уникальна, как глазная сетчатка и отпечатки пальцев.
Плюс этой системы в том, что сердечные данные можно вычислить даже на расстоянии. Не придется прикладывать пальцы, чтобы проверить отпечатки, достаточно пройти через соответствующий сканер, чтобы идентифицировать личность.
По прогнозам, уже через 5 лет станут возможны путешествия во времени. Нет, машину времени еще не изобретут, но отправиться в прошлое или будущее станет возможным благодаря специальным тактильным нарядам, воссоздающим виртуальную реальность.
А еще можно будет отправиться в настоящее подводное сафари — путешественникам станут доступны увлекательные круизы по подводному царству морей и океанов.
Через несколько десятков лет, уверены ученые, необходимость в багаже исчезнет. По крайней мере, это касается одежды, которую берут с собой путешественники. С помощью новейших технологий в области 3D-печати по прибытию в отель туристам «напечатают» любую одежду в соответствии с его вкусом и размером. А после отбытия путешественника из отеля одежду попросту будут отправлять на вторичную переработку.
То же касается и блюд, подаваемых в отеле. Туристу не придется питаться в соответствии с утвержденным меню: сделайте заказ и любое блюдо вам «напечатают» на 3D-принтере.
Через 50 лет будут применяться технологии, позволяющие буквально «попробовать на вкус» предполагаемое место отдыха. Она основана на визуальных и бионических эффектах, благодаря чему путешественник сможет не только увидеть, но и услышать все запахи и звуки определенного места отдыха.
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