Как изменятся путешествия через 50 лет: ошеломительные прогнозы экспертов

Через несколько десятков лет, уверены ученые, необходимость в багаже исчезнет. По крайней мере, это касается одежды, которую берут с собой путешественники. С помощью новейших технологий в области 3D-печати по прибытию в отель туристам «напечатают» любую одежду в соответствии с его вкусом и размером. А после отбытия путешественника из отеля одежду попросту будут отправлять на вторичную переработку.