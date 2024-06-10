Что такое путин — все о классическом канадском блюде

Posted 10 июня, 07:25
Published 10 июня, 07:25
Modified 10 сентября, 01:58
Updated 10 сентября, 01:58
…блюдо с картофелем фри, творожным сыром и особым соусом. Традиционное квебекское блюдо родилось в 1950 — 60-х годах и с тех пор пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Путин можно есть как в качестве основного блюда, так и в качестве закуски. Оно очень сытное, поэтому идеально подходит к трапезе с алкоголем. В каждом ресторане Канады есть свой фирменный рецепт этого квебекского лакомства. Шеф-повара добавляют в него разные виды мяса и овощей, изобретают различные соусы.
Путин легко приготовить и дома. Все продукты для этого блюда можно купить в ближайшем супермаркете. Основа лакомства — картофель фри. Если не хотите готовить его сами, купите замороженный и разогрейте или приобретите готовый картофель фри в кафе быстрого питания.
Также вам понадобится сыр — его можно купить в натертом виде, подойдут и шарики моцареллы, а также любой любимый соус. Приготовить соус можно и самостоятельно на основе куриного, говяжьего или овощного бульона.
Приготовьте все ингредиенты и приступайте к приготовлению.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Очистите картофель, нарежьте его дольками, посолите и готовьте во фритюрнице.
Пока жарится картофель фри, растопите в сотейнике сливочное масло. Всыпьте туда муку и, помешивая, доведите до однородной массы, около 2 минут. Влейте бульон, постоянно взбивая. Тушите до загустения, периодически помешивая, около 10 — 15 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
Выложите горячую картошку фри на сервировочное блюдо. Посыпьте сверху сыром, чтобы он расплавился и равномерно окутал все кусочки картофеля. Сбрызните путин половиной приготовленного соуса, а половину оставьте для того, чтобы макать в него кусочки хлеба.
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