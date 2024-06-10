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Posted 10 июня, 07:25

Published 10 июня, 07:25

Modified 10 сентября, 01:58

Updated 10 сентября, 01:58

Что такое путин — все о классическом канадском блюде

Что такое путин — все о классическом канадском блюде

10 июня 2024, 07:25
Фото: Википедия
Что такое путин — все о классическом канадском блюде
Родина этого блюда, название которого так созвучно с фамилией российского президента, — канадский город Квебек. Здесь оно так популярно, что включено в меню местного «Макдональдса». Из чего же оно состоит и легко ли его приготовить из традиционных для нас, россиян, продуктов?

Путин — это…

…блюдо с картофелем фри, творожным сыром и особым соусом. Традиционное квебекское блюдо родилось в 1950 — 60-х годах и с тех пор пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Путин можно есть как в качестве основного блюда, так и в качестве закуски. Оно очень сытное, поэтому идеально подходит к трапезе с алкоголем. В каждом ресторане Канады есть свой фирменный рецепт этого квебекского лакомства. Шеф-повара добавляют в него разные виды мяса и овощей, изобретают различные соусы.

Как приготовить путин

Путин легко приготовить и дома. Все продукты для этого блюда можно купить в ближайшем супермаркете. Основа лакомства — картофель фри. Если не хотите готовить его сами, купите замороженный и разогрейте или приобретите готовый картофель фри в кафе быстрого питания.

Также вам понадобится сыр — его можно купить в натертом виде, подойдут и шарики моцареллы, а также любой любимый соус. Приготовить соус можно и самостоятельно на основе куриного, говяжьего или овощного бульона.

Рецепт классического блюда путин

Приготовьте все ингредиенты и приступайте к приготовлению.

Ингредиенты:

  • 350 граммов картофеля фри;
  • 300 граммов творожного сыра;
  • 6 столовых ложек сливочного масла;
  • 1/3 стакана муки;
  • 2 чашки теплого куриного бульона;
  • 1 чашка теплого говяжьего бульона;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте его дольками, посолите и готовьте во фритюрнице.

Пока жарится картофель фри, растопите в сотейнике сливочное масло. Всыпьте туда муку и, помешивая, доведите до однородной массы, около 2 минут. Влейте бульон, постоянно взбивая. Тушите до загустения, периодически помешивая, около 10 — 15 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

Выложите горячую картошку фри на сервировочное блюдо. Посыпьте сверху сыром, чтобы он расплавился и равномерно окутал все кусочки картофеля. Сбрызните путин половиной приготовленного соуса, а половину оставьте для того, чтобы макать в него кусочки хлеба.

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