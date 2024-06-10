Что такое путин — все о классическом канадском блюде

…блюдо с картофелем фри, творожным сыром и особым соусом. Традиционное квебекское блюдо родилось в 1950 — 60-х годах и с тех пор пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Путин можно есть как в качестве основного блюда, так и в качестве закуски. Оно очень сытное, поэтому идеально подходит к трапезе с алкоголем. В каждом ресторане Канады есть свой фирменный рецепт этого квебекского лакомства. Шеф-повара добавляют в него разные виды мяса и овощей, изобретают различные соусы.