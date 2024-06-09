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Posted 9 июня, 09:00

Published 9 июня, 09:00

Modified 10 сентября, 01:56

Updated 10 сентября, 01:56

Какие полезные привычки помогут снизить стресс

Привычки помогут снизить уровень кортизола в крови и научиться контролировать стресс

9 июня 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Какие полезные привычки помогут снизить стресс
Кортизол, который еще называют гормоном стресса, получил свое второе название благодаря способности организма вырабатывать его в ответ на нервное перенапряжение. Постоянный высокий уровень кортизола в крови может вызывать нарушение ряда процессов, важных для нормальной жизнедеятельности организма.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно снизить уровень кортизола в крови и научиться держать стресс под контролем.

Что такое кортизол и почему важно контролировать его уровень в крови

Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он участвует в регулировании обмена веществ, уменьшает воспалительные процессы, улучшает память и помогает справиться со стрессом. Так, если человеку грозит опасность или он испытывает страх, надпочечники увеличивают выброс в кровь кортизола, который повышает частоту сердечных сокращений и поднимает артериальное давление, подготавливая организм человека к тому, чтобы бежать, или к тому, чтобы принять бой.

Чем опасен постоянный высокий уровень кортизола

Если в крови стабильно высокий уровень кортизола, это ненормально, так как в таком случае организм постоянно находится в состоянии готовности и работает на пределе своих возможностей. Это приводит к нарушению сна, повышенной тревожности, ухудшению памяти и способности концентрироваться, снижению иммунитета, проблемам с либидо у мужчин и сбоям менструального цикла у женщин, а также к психическим и иным проблемам.

Повышенный уровень кортизола в организме можно выявить с помощью лабораторных исследований, которые назначает врач. Поэтому, если у вас регулярно наблюдаются перечисленные выше симптомы, не следует тянуть с обращением за медицинской помощью.

Как снизить уровень кортизола и научиться держать его под контролем

Для того чтобы научиться самостоятельно контролировать уровень кортизола в крови, необходимо выработать в себе следующие полезные привычки:

  • полноценно отдыхать в ночное время;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • научиться расслабляться — например, с помощью дыхательной гимнастики, йоги, медитации и др.;
  • определить факторы, вызывающие стресс, и постараться минимизировать их;
  • найти хобби, которое сможет отвлечь ваше внимание от стрессовых факторов и поможет получить удовольствие от занятия любимым делом;
  • постараться свести к минимуму общение с людьми, чье присутствие заставляет вас испытывать стресс.
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#Светлана Павлова#Иммунитет#Здоровье#Воспаление#Сон#Стресс#Гормон#Память
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