Привычки помогут снизить уровень кортизола в крови и научиться контролировать стресс

Posted 9 июня, 09:00
Published 9 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 01:56
Updated 10 сентября, 01:56
Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно снизить уровень кортизола в крови и научиться держать стресс под контролем.
Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он участвует в регулировании обмена веществ, уменьшает воспалительные процессы, улучшает память и помогает справиться со стрессом. Так, если человеку грозит опасность или он испытывает страх, надпочечники увеличивают выброс в кровь кортизола, который повышает частоту сердечных сокращений и поднимает артериальное давление, подготавливая организм человека к тому, чтобы бежать, или к тому, чтобы принять бой.
Если в крови стабильно высокий уровень кортизола, это ненормально, так как в таком случае организм постоянно находится в состоянии готовности и работает на пределе своих возможностей. Это приводит к нарушению сна, повышенной тревожности, ухудшению памяти и способности концентрироваться, снижению иммунитета, проблемам с либидо у мужчин и сбоям менструального цикла у женщин, а также к психическим и иным проблемам.
Повышенный уровень кортизола в организме можно выявить с помощью лабораторных исследований, которые назначает врач. Поэтому, если у вас регулярно наблюдаются перечисленные выше симптомы, не следует тянуть с обращением за медицинской помощью.
Для того чтобы научиться самостоятельно контролировать уровень кортизола в крови, необходимо выработать в себе следующие полезные привычки:
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