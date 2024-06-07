Как убрать целлюлит — советы тренера, врача и массажиста

«Массаж оказывает непосредственное воздействие на целлюлит. От него уходит рыхлость, вялость тканей, появляется упругость, подтянутость кожи. Я всегда говорю, что 10–12 сеансов — это минимально желательный курс. А дальше у каждого свои индивидуальные ситуации. Останавливаться надо тогда, когда ты собой доволен», — говорит телесный терапевт и массажист Валентин Денисов-Мельников.