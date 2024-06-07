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Posted 7 июня, 11:37

Published 7 июня, 11:37

Modified 10 сентября, 01:55

Updated 10 сентября, 01:55

Как убрать целлюлит — советы тренера, врача и массажиста

Как убрать целлюлит — советы тренера, врача и массажиста

7 июня 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
Как убрать целлюлит — советы тренера, врача и массажиста
На носу открытие пляжного сезона, а до тела мечты еще ой как далеко. Особенно тяжко вздыхают те, кто имеет на проблемных зонах целлюлит. Можно ли оперативно избавиться от этой напасти?

Что такое целлюлит?

Когда жировые клетки увеличиваются, они могут просвечивать сквозь кожу. Характерные бугорочки наподобие апельсиновой корки принято называть целлюлитом. Появляется он, как правило, на ягодицах и бедрах.

«При предцеллюлите в спокойном состоянии не видно „апельсиновой корки“, но если надавить на кожу, взять ее в складку, то видны бугорки. При второй стадии бугорки видны уже в покое, но они нечетко выражены, а при третьей стадии уже заметны крупные бугры», — объясняет врач-дерматовенеролог Анна Дюжакова.

Что говорит массажист?

Действительно ли массаж способен творить чудеса и устранить целлюлит, как обещают в своей рекламе массажные салоны?

«Массаж оказывает непосредственное воздействие на целлюлит. От него уходит рыхлость, вялость тканей, появляется упругость, подтянутость кожи. Я всегда говорю, что 10–12 сеансов — это минимально желательный курс. А дальше у каждого свои индивидуальные ситуации. Останавливаться надо тогда, когда ты собой доволен», — говорит телесный терапевт и массажист Валентин Денисов-Мельников.

Что советует тренер?

При тренировках, говорит фитнес-тренер Арина Кузьмина, важен усиленный комплексный подход. Только он поможет получить видимый результат. Необходимо включить в систему занятий кардиоупражнения, силовые тренировки. При этом важно подобрать правильную систему питания, периодически сдавать анализы, употреблять БАДы, делать дыхательную гимнастику и работать с осанкой.

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#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
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