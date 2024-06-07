Как убрать целлюлит — советы тренера, врача и массажиста

Posted 7 июня, 11:37
Published 7 июня, 11:37
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Когда жировые клетки увеличиваются, они могут просвечивать сквозь кожу. Характерные бугорочки наподобие апельсиновой корки принято называть целлюлитом. Появляется он, как правило, на ягодицах и бедрах.
«При предцеллюлите в спокойном состоянии не видно „апельсиновой корки“, но если надавить на кожу, взять ее в складку, то видны бугорки. При второй стадии бугорки видны уже в покое, но они нечетко выражены, а при третьей стадии уже заметны крупные бугры», — объясняет врач-дерматовенеролог Анна Дюжакова.
Действительно ли массаж способен творить чудеса и устранить целлюлит, как обещают в своей рекламе массажные салоны?
«Массаж оказывает непосредственное воздействие на целлюлит. От него уходит рыхлость, вялость тканей, появляется упругость, подтянутость кожи. Я всегда говорю, что 10–12 сеансов — это минимально желательный курс. А дальше у каждого свои индивидуальные ситуации. Останавливаться надо тогда, когда ты собой доволен», — говорит телесный терапевт и массажист Валентин Денисов-Мельников.
При тренировках, говорит фитнес-тренер Арина Кузьмина, важен усиленный комплексный подход. Только он поможет получить видимый результат. Необходимо включить в систему занятий кардиоупражнения, силовые тренировки. При этом важно подобрать правильную систему питания, периодически сдавать анализы, употреблять БАДы, делать дыхательную гимнастику и работать с осанкой.
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