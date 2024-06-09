newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня, 10:06

Published 9 июня, 10:06

Modified 10 сентября, 01:57

Updated 10 сентября, 01:57

Дженнифер Ло и Бен Аффлек избавляются от совместно нажитого имущества

9 июня 2024, 10:06
Слухи о разводе Лопес и Аффлек разгорелись еще больше после того, как супруги решили продать дом, который они купили вскоре после свадьбы для совместного проживания.

В последние месяцы Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были предметом слухов о возможном кризисе в их отношениях. Несмотря на это, ни один из них не сделал официальных заявлений или как-то намекнул об этом в социальных сетях.

На данный момент обсуждения личной жизни звездной пары разгорелись еще больше после того, как стало известно о продаже их семейного дома.

Источники, близкие к актерам, сообщили TMZ, что Джо Ло и Аффлек воспользовались услугами агентства недвижимости The Agency, которые занимаются реализацией особняка в Беверли-Хиллз, купленного звездами в прошлом году за $60 млн. В доме, площадью 4 тысячи квадратных метров, есть парковка на 80 автомобилей, 30 туалетов и 17 спален, а также огромный бассейн.

Источник уверяет, что брак Дженнифер переживает серьезный кризис, поскольку Бен переехал из особняка в съемный дом в Брентвуде, в то время как Лопес ищет новую недвижимость.

Читайте также:
Бывший телохранитель Майкла Джексона раскрыл правду о его интимной жизниЗаворотнюк умерла на 54 году жизни: причины смерти, личная жизнь и карьера актрисыРоузи Хантингтон-Уайтли показала себя после банкротства своей фирмы
#Эмилия Шпилева#Знаменитости#2024 год#Звезды#Новости о звездах
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика