Дженнифер Ло и Бен Аффлек избавляются от совместно нажитого имущества

Posted 9 июня, 10:06
Published 9 июня, 10:06
Modified 10 сентября, 01:57
Updated 10 сентября, 01:57
В последние месяцы Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были предметом слухов о возможном кризисе в их отношениях. Несмотря на это, ни один из них не сделал официальных заявлений или как-то намекнул об этом в социальных сетях.
На данный момент обсуждения личной жизни звездной пары разгорелись еще больше после того, как стало известно о продаже их семейного дома.
Источники, близкие к актерам, сообщили TMZ, что Джо Ло и Аффлек воспользовались услугами агентства недвижимости The Agency, которые занимаются реализацией особняка в Беверли-Хиллз, купленного звездами в прошлом году за $60 млн. В доме, площадью 4 тысячи квадратных метров, есть парковка на 80 автомобилей, 30 туалетов и 17 спален, а также огромный бассейн.
Источник уверяет, что брак Дженнифер переживает серьезный кризис, поскольку Бен переехал из особняка в съемный дом в Брентвуде, в то время как Лопес ищет новую недвижимость.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14