Роузи Хантингтон-Уайтли показала себя после банкротства своей фирмы

Супруга Стетхема сфотографировала себя в одних украшениях, показав оголенную пятую точку. Накануне своей публикации она заявила о закрытии своей компании по производству косметики, лицом которой являлась сама Роузи Хантингтон-Уайтли.