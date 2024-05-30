Роузи Хантингтон-Уайтли показала себя после банкротства своей фирмы

Posted 30 мая, 08:40
Published 30 мая, 08:40
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
20 апреля британская актриса, которой 18 апреля исполнилось 37 лет, опубликовала снимок, на котором она совершенно обнаженной лежит на кровати. Из всего на ней только украшения — крупные золотые серьги, колье и кольцо.
Накануне этой фотографии 3 мая модель, предприниматель и блогер сообщила о закрытии своей компании Rose Inc, которая занималась производством косметики.
«В 2018 году мною была основана компания Rose Inc, которая создавалась с целью создавать эксклюзивные продукты в соответствии с моими ценностями и убеждениями. Однако из-за изменений в этом бизнесе я решила уйти из бренда», — написала она, добавив, что в прошлом году ее партнер Amyris Inc объявил себя банкротом.
Это привело к тому, что активы ее компании были проданы, а бренд перешел в «новое владение».
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