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Posted 30 мая, 08:40

Published 30 мая, 08:40

Modified 10 сентября, 00:01

Updated 10 сентября, 00:01

Роузи Хантингтон-Уайтли показала себя после банкротства своей фирмы

30 мая 2024, 08:40
Супруга Стетхема сфотографировала себя в одних украшениях, показав оголенную пятую точку. Накануне своей публикации она заявила о закрытии своей компании по производству косметики, лицом которой являлась сама Роузи Хантингтон-Уайтли.

20 апреля британская актриса, которой 18 апреля исполнилось 37 лет, опубликовала снимок, на котором она совершенно обнаженной лежит на кровати. Из всего на ней только украшения — крупные золотые серьги, колье и кольцо.

Накануне этой фотографии 3 мая модель, предприниматель и блогер сообщила о закрытии своей компании Rose Inc, которая занималась производством косметики.

«В 2018 году мною была основана компания Rose Inc, которая создавалась с целью создавать эксклюзивные продукты в соответствии с моими ценностями и убеждениями. Однако из-за изменений в этом бизнесе я решила уйти из бренда», — написала она, добавив, что в прошлом году ее партнер Amyris Inc объявил себя банкротом.

Это привело к тому, что активы ее компании были проданы, а бренд перешел в «новое владение».

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