Заворотнюк умерла на 54 году жизни: причины смерти, личная жизнь и карьера актрисы

С первым мужем Олафом Шварцкопф Анастасия познакомилась в 1994 году на капустнике. Бизнесмен был без ума от Насти и называл ее «моя королева». После четырех лет ухаживаний он сделал ей предложение и она уехала в Германию. Однако, то ли совместная жизнь не сложилась, то ли новая страна так подействовала, но через год супруги разошлись, по факту прожив вместе всего пару месяцев. Детей у пары не было.



Второй муж встретился Анастасии в тот момент, когда она вернулась в Россию и после развода пыталась заново отстроить свою жизнь. Когда она поймала машину, опаздывая на свой спектакль в театр, за рулем сидел Дмитрий Стрюков. Она, в знак благодарности, пригласила мужчину и его супругу на спектакль. Но он пришел один, впрочем, как и все остальные разы.