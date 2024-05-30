Заворотнюк умерла на 54 году жизни: причины смерти, личная жизнь и карьера актрисы

Posted 30 мая, 08:01
Published 30 мая, 08:01
Modified 10 сентября, 00:02
Updated 10 сентября, 00:02
30 мая 2024 года в реанимации московской больницы скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. У нее был рак мозга, 3 апреля ей исполнилось 53 года.
Напомним, что в 2019 года после рождения третьего ребенка актриса начала бороться с онкологией. У нее обнаружили опухоль головного мозга, из-за чего ей пришлось пройти курс химио- и лучевой терапии. Близкие говорили, что лечение помогает, болезнь вошла в стадию ремиссии. Но в последние две недели ее состояние еще более ухудшилось, а дочери Анне пришлось срочно прилететь в Москву из Дубаи, чтобы поддержать маму.
У Заворотнюк была большая семья: муж Петр Чернышев и дети: дочь Мила (5 лет) Майкл (23 года), Анна (28 лет).
Старшая дочь Анна опубликовала пост, в котором сказала о маме добрые и теплые слова, подкрепив совместное последнее фото.
Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани в творческой семье. Отец, Юрий Андреевич, был режиссером и работал с многими проектами, руководя процессом съемок передач. В 2014 году он скончался. Мама, Валентина Борисовна, была актрисой и с 13 лет уже уверенно стояла на сцене Астраханского театра. Также у актрисы есть старший брат, Святослав, который старше Насти на 6 лет.
Не удивительно, что дочь решила пойти по стопам родителей и в 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, став актрисой театра-студии Олега Табакова. Дебютной ролью для актрисы стала роль в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова.
Но настоящая популярность пришла после съемок в известном телесериале «Моя прекрасная няня». Этот сериал стал настоящим хитом в начале 2000-х годов. За пять лет было выпущено целых 173 серии. Сама Заворотнюк признается, что случайно попала в этот сериал и никак не ожидала, что станет знаменитой по всей стране.
После сериала у нее были успешное участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».
С первым мужем Олафом Шварцкопф Анастасия познакомилась в 1994 году на капустнике. Бизнесмен был без ума от Насти и называл ее «моя королева». После четырех лет ухаживаний он сделал ей предложение и она уехала в Германию. Однако, то ли совместная жизнь не сложилась, то ли новая страна так подействовала, но через год супруги разошлись, по факту прожив вместе всего пару месяцев. Детей у пары не было.
Второй муж встретился Анастасии в тот момент, когда она вернулась в Россию и после развода пыталась заново отстроить свою жизнь. Когда она поймала машину, опаздывая на свой спектакль в театр, за рулем сидел Дмитрий Стрюков. Она, в знак благодарности, пригласила мужчину и его супругу на спектакль. Но он пришел один, впрочем, как и все остальные разы.
Буквально через три дня они решили что не могут жить друг без друга и Дмитрий расторг брак, взяв Анастасию замуж и увезя ее в Америку, где у него был бизнес. В этих отношениях родились двое детей — Майкл и Анна. Но жить Анастасии пришлось на две страны, так как бросать театр она не хотела и по-прежнему служила в «Табакерке». Были слухи, что в этой семье было не все так гладко и супруг был против карьеры жены, из-за чего было много скандалов. Однако, участие в новом проекте положило конец отношениям со Стрюковым.
Третий брак актрисы не состоялся, хотя к этому были все предпосылки. В 2006 году во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова закрутился реальный роман, из-за которого оба оставили свои семьи и пару лет жили вместе.
В 2008 году Заворотнюк встретила Петра Чернышева, который стал самой большой любовью актрисы. 22 сентября этого же года Петр и Настя поженились, а через 10 лет у супругов появился третий совместный ребенок — дочка Мила. В 2018 году, став многодетной мамой, Заворотнюк решила посвятить время своей семье и детям, временно уйдя со сцены.
Заслуженное семейное счастье, которого так долго ждала Анастасия, омрачил диагноз — глиобластома. Осенью 2019 года у нее обнаружили рак головного мозга, с которым она боролась на протяжении 5 лет. В сентябре в течении месяца Анастасия проходила лечение в одной из столичных клиник, позже ее перевели в другой медицинский центр.
Семья и близкие попросили не спекулировать на их горе, так как они всеми средствами борются за жизнь жены и матери. За эти годы, что были потрачены на лечение, семья не публиковала ни одного фото с Анастасией, тщательно оберегая ее от общественности.
Instagram* — запрещенная в России социальная сеть.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14