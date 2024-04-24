Блиновская снова под стражей до конца июля — новое решение суда

Следствие считает, что подсудимой нужно находиться и дальше под арестом, так как у нее появилось желание погасить долг только после того, как она попала в изолятор. К тому же, решение ее супруга Алексея уйти на СВО, по мнению следователя, является уловкой чтобы суд отпустил многодетную мать домой к детям, которых она не видела с января 2024 года.