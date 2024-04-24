Блиновская снова под стражей до конца июля — новое решение суда

Posted 24 апреля, 15:23
Published 24 апреля, 15:23
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
24 апреля Московский городской суд продлил арест Елены Блиновской еще на три месяца до 26 июля.
Следствие считает, что подсудимой нужно находиться и дальше под арестом, так как у нее появилось желание погасить долг только после того, как она попала в изолятор. К тому же, решение ее супруга Алексея уйти на СВО, по мнению следователя, является уловкой чтобы суд отпустил многодетную мать домой к детям, которых она не видела с января 2024 года.
Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что они снова будут обжаловать данное решение.
Известный блогер «с шариками», которая проходит фигурантом по нескольким уголовным делам за неуплату налогов, во время очередного судебного процесса рассказала, что готова погасить задолженность.
Следствие, в свою очередь, разрешило для этих целей снять арест с имущества четы Блиновских, которым можно погасить большую часть долгов, которые на данный момент составляют более 1,3 млрд рублей.
Помимо проблем Елены, ее супруг Алексей Блиновский столкнулся с тем, что с ним хотят разорвать контракт СВО. В связи с данным обстоятельством, он решил обратиться к главе Следственного комитета, чтобы органы разобрались в данной ситуации.
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