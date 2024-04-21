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Posted 21 апреля, 15:17

Published 21 апреля, 15:17

Modified 9 сентября, 22:05

Updated 9 сентября, 22:05

Села на спину мужа: Виктория Бекхэм дорого отметила свое 50-летие, собрав всех звезд

21 апреля 2024, 15:17
Дизайнер одежды Виктория Бекхэм с большим шиком отметила 50-летие, позвав самых именитых гостей и воссоединившись с группой Spice Girls на своем юбилее. Однако, самостоятельно выйти из ресторана после вечеринки она не смогла, сев на спину своего мужа Дэвида

На свое 50-летие Виктория Бекхэм потратила 250 000 фунтов стерлингов (29 млн рублей), отметив праздник в эксклюзивном лондонском отеле с бутылками шампанского за 3000 фунтов стерлингов (350 тыс.рублей).

Накануне торжественного мероприятия пара и их четверо детей — 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 19-летний Круз и 12-летняя Харпер — позировали для фотографии в своем доме в Западном Лондоне.

Виктория шикарно выглядела в полупрозрачном зеленом платье в пол, отделанном органзой и в украшениях с бриллиантами.

Одетые с головы до ног в дизайнерскую одежду, они отправились на «Золотой бал» в Oswald's, эксклюзивный частный ресторан для членов клуба неподалеку.

На вечеринке присутствовали около 40 гостей, среди которых были бывшие солистки группы Spice Girls — Джерри Хорнер, Мэл Би, Эмма Бантон и Мэл Си.

Также поздравить дизайнера пришел и Том Круз, которого осаждали поклонники, ждавшие автографов.

Среди других гостей были Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино, которые были замечены уходящими после полуночи с сувенирными сумками, а также чета Стетхом.

Несмотря на сломанную ногу и костыли, Виктория Бекхэм дополнить свой наряд белыми туфлями на шпильке.

Однако, входить с вечеринки она предпочла оригинальным образом — на спине у своего 48-летнего мужа Дэвида.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#День рождения#Звезды#Юбилей#Бекхэм
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