Села на спину мужа: Виктория Бекхэм дорого отметила свое 50-летие, собрав всех звезд

Posted 21 апреля, 15:17
Published 21 апреля, 15:17
Modified 9 сентября, 22:05
Updated 9 сентября, 22:05
На свое 50-летие Виктория Бекхэм потратила 250 000 фунтов стерлингов (29 млн рублей), отметив праздник в эксклюзивном лондонском отеле с бутылками шампанского за 3000 фунтов стерлингов (350 тыс.рублей).
Накануне торжественного мероприятия пара и их четверо детей — 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 19-летний Круз и 12-летняя Харпер — позировали для фотографии в своем доме в Западном Лондоне.
Виктория шикарно выглядела в полупрозрачном зеленом платье в пол, отделанном органзой и в украшениях с бриллиантами.
Одетые с головы до ног в дизайнерскую одежду, они отправились на «Золотой бал» в Oswald's, эксклюзивный частный ресторан для членов клуба неподалеку.
На вечеринке присутствовали около 40 гостей, среди которых были бывшие солистки группы Spice Girls — Джерри Хорнер, Мэл Би, Эмма Бантон и Мэл Си.
Также поздравить дизайнера пришел и Том Круз, которого осаждали поклонники, ждавшие автографов.
Среди других гостей были Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино, которые были замечены уходящими после полуночи с сувенирными сумками, а также чета Стетхом.
Несмотря на сломанную ногу и костыли, Виктория Бекхэм дополнить свой наряд белыми туфлями на шпильке.
Однако, входить с вечеринки она предпочла оригинальным образом — на спине у своего 48-летнего мужа Дэвида.
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