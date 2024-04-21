Села на спину мужа: Виктория Бекхэм дорого отметила свое 50-летие, собрав всех звезд

Дизайнер одежды Виктория Бекхэм с большим шиком отметила 50-летие, позвав самых именитых гостей и воссоединившись с группой Spice Girls на своем юбилее. Однако, самостоятельно выйти из ресторана после вечеринки она не смогла, сев на спину своего мужа Дэвида