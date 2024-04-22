Дочь Седаковой призналась, что мама тащила на себе всю семью, а отца никогда не было

Posted 22 апреля, 05:35
Published 22 апреля, 05:35
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
В 2024 году Анна Седакова влюбилась в ныне покойного украинского футболиста и приняла решение уйти из золотого состава группы ВИА ГРА. Молодая и начинающая певица сделала ставку на семью и уже вскоре родила свою первую долгожданную дочку Алину, которая носит фамилию своего отца.
Однако, жизнь пошла трещиной после того, как молодая супруга узнала о многочисленных изменах своего благоверного. Никогда не скрывая от общественности свою личную жизнь, Анна заявила, что «муж переспал с половиной женщин страны».
Не прошло и двух лет, как семья распалась, а Седакова в 21 год оказалась одинокой матерью, которая должна была как-то поднимать свою малышку.
На подкасте Who Am I? Алина призналась, что ее мама была настолько молода, что они воспитывали друг друга.
«Мама — это единственный человек, который зарабатывал на семью. Никогда рядом не было отца, который помогал бы. На самом деле нет ни одного воспоминания с отцом. Помню, после их развода он звонил мне на день рождения, а потом перестал», — рассказывает Белькевич.
Когда девочке исполнилось 9 лет, она переехала жить в Америку, но круглосуточно находилась с няней, поскольку Седакова все время была на гастролях. Алина сказала, что не обижается на нее, ведь маме пришлось много работать, чтобы дать ей самое лучшее.
Белькевич призналась, что ее не совсем гладкие отношения с мамой стали еще крепче после участия в программе «Последний герой. Выжить семьей». Пройдя через испытания и голод, они стали лучше понимать друг друга и быть еще ближе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14